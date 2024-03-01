Без шансів на діалог: як Росія погрожувала збити в Чорному морі E-3 Sentry ВПС Франції

Літак AWACS французьких ВПС здійснював місію в рамках НАТО з метою спостереження за російськими силами на сході України та в Криму.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню визнав, що в листопаді 2023 року над Чорним морем росіяни погрожували збити в небі над Чорним морем один із чотирьох літаків E-3 Sentry французьких ВПС, який на той момент виконував розвідувальну місію. Подібний інцидент означає, що Париж не має наміру повертатися до діалогу з Москвою, а співпраця з Києвом стала пріоритетною. Про це 1 березня повідомили оглядачі Defence 24.

За словами Лекорню, під час польоту французького літака раннього попередження (AWACS) E-3 Sentry в міжнародній зоні над Чорним морем російські авіадиспетчери пригрозили збити літак. Французький пілот негайно розвернувся і покинув зону польоту.

"Важливо зазначити, що місія здійснювалася в рамках НАТО з метою розвідки російських сил на сході України та в Криму", — пишуть журналісти.

У зв'язку з цим прессекретар французького Генштабу П'єр Годільєр припустив, що інцидент стався під час розвитку франко-вірменського співробітництва. Таким чином, це могла бути символічна реакція Росії на численні ініціативи Франції, спрямовані на зміцнення її присутності на Кавказі та розвиток двосторонніх відносин із Вірменією.

Автори публікації зазначили, що інцидент у Чорному морі не є поодиноким випадком. Аналогічна ситуація склалася 29 вересня 2022 року, коли російський винищувач випустив ракету в бік британського Boeing RC-135, що виконував завдання зі спостереження. Тоді точилися розмови про те, що пуск ракети в бік британського літака був ненавмисним, а тодішній глава Міноборони країни Бен Воллес заявив, що Лондон приймає версію російської сторони про технічні несправності.

Крім того, у березні 2023 року російський винищувач скинув паливо на американський безпілотник MQ-9 Reaper, який патрулював басейн Чорного моря. Унаслідок чого американський БПЛА втратив керування і впав на поверхню води.

"Росія намагається продемонструвати, що вона може здійснити наступальні дії проти країн НАТО. Водночас вона усвідомлює, що підтримка України зростає, і тому намагається нейтралізувати загрозу від місій спостереження", — підкреслили оглядачі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон 26 лютого заявив, що в НАТО допускають можливість відряджання своїх військ в Україну.

Коментуючи слова французького лідера, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що якщо військові Альянсу з'являться на території України, то прямий збройний конфлікт між Російською Федерацією і блоком НАТО стане неминучим.

Західні ЗМІ також відреагували на заяву Макрона. Видання Politico пише, що слова лідера Франції про те, що НАТО, можливо, доведеться надіслати солдатів в Україну, "досягли абсолютно протилежного" результату і були сприйняті з критикою.