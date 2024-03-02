Російський наступ набирає обертів: дослідження The Economist (мапа)

Журналісти створили систему, яка показує інтенсивність боїв на основі пожеж. За останні 7 днів було понад 20 тисяч пожеж, повʼязаних із війною.

ЗС РФ наступають на кількох ділянках фронту. Підвищену інтенсивність бойових дій можна побачити з космосу. The Economist оновив дані на основі аналізу супутникових даних.

Автори британського видання розробили систему на основі супутникових даних, які пролітають над Україною двічі на день. Зазначається, що розроблена програма неповна і не може вважатися досконалою. Проте вона пропонує нейтральний погляд на інтенсивність бойових дій в Україні.

Кількість пожеж за останні 7 діб Фото: The Economist

Система спостереження базується на даних сервісу FIRMS, яку розробили для відстежування лісових пожеж. Журналісти створили алгоритм машинного навчання, який оцінює місцезнаходження пожежі і аналізує, чи повʼязаний він з війною. Алгоритм має 100 моделей, і якщо 95 з них погоджується з тим, що пожежа є аномальною у порівнянні із довоєнними роками, то алгоритм машини вважатиме пожежу повʼязаною з бойовими діями. Проте алгоритм залежить від погоди, бо якщо над лінією фронту хмарно, то супутник не зафіксує пожежі. Відтак автори вчергове наголошують, що вони не можуть надати на 100% точних даних.

За останні 7 днів було зафіксовано понад 20 000 пожеж, які повʼязані із війною. Значна кількість, скоріше за все, є результатом артилерійських ударів, а інші — це удари ракет і безпілотників.

Інтенсивність пожеж впродовж повномасштабної війни Фото: The Economist

Показники є майже рекордними, зазначають автори. Свою роль в цьому відіграє дефіцит боєприпасів, який обмежує здатність ЗСУ придушувати російські атаки. Проте не варто недооцінювати українську армію. Аналіз показує, що Сили оборони бʼють у відповідь.

Нагадаємо, 1 березня ЗМІ писали, що окупанти наступають на китайських машинах для гольфу замість БМП.

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