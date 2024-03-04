"Північна відповідь": НАТО вперше починає у Фінляндії масштабні військові навчання

У маневрах, які пройдуть під керівництвом Норвегії, будуть задіяні 50 кораблів, 100 літальних апаратів і 20 тисяч особового складу. З них 4 тисячі — фінські військовослужбовці.

Біля північних кордонів Росії 4 березня стартують масштабні військові навчання сил НАТО Nordic Response 2024 за участю понад 20 тисяч військовослужбовців із 13 країн. Зокрема, маневри вперше проводитимуться на території Фінляндії і триватимуть до 15 березня. Про це повідомляє фінське агентство Yle.

Навчання "Північна відповідь" пройдуть під керівництвом Норвегії. Повідомляється, що для Фінляндії, яка має 1340 кілометрів спільного кордону з РФ, цей захід має величезне значення, оскільки вона вперше братиме участь у маневрах такого масштабу.

"12-денні навчання мають велике значення для Фінляндії, оскільки це не тільки найбільші навчання, в яких коли-небудь брали участь фінські сили оборони за кордоном, а й вперше, коли Фінляндія як член НАТО відпрацьовує колективну оборону альянсу", — зазначає агентство.

Маневри пройдуть також у північних регіонах Норвегії та Швеції. У них залучена Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія і США. Очікується, що на навчання буде направлено понад 50 кораблів, включно з фрегатами й підводними човнами, а також понад 100 літальних апаратів. А контингент, який буде залучений у маневрах, сягає чисельності у 20 тисяч військовослужбовців, з яких чотири тисячі — фінські військові.

Реакція Москви

На захід відреагувала низка російських чиновників. Зокрема, представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Nordic Response 2024 загрожують ескалацією напруженості в північному регіоні та не залишаться без відповіді Москви.

"Чергові мілітаристські дії норвезької влади загрожують додатковою ескалацією напруженості в Євроарктичному регіоні. Крім того, завдають шкоди безпеці самої Норвегії, яка фактично добровільно відмовляється від власних незалежності та суверенітету", — сказала Захарова на брифінгу 7 лютого.

Зі свого боку, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв у зв'язку із заходом сказав, що західні політики та керівництво НАТО вирішили "взяти на переляк" Росію, додавши водночас, що це "конвульсія в'ялих західних м'язів".

Нагадаємо, Nordic Response 2024 відбудуться в межах масштабного заходу під назвою Steadfast Defender 2024. У межах навчань, які відбуваються з 31 січня до 31 травня, відпрацьовують відповідь на гіпотетичну воєнну агресію проти країни–члена НАТО, яка автоматично активує ст. 5 Північноатлантичного договору.

Маневри примітні тим, що це не тільки найтриваліші, а й наймасштабніші навчання західного військового блоку з 1988 року, тобто з часів закінчення Холодної війни.