"Вони жадібні": Мін'юст пропонує відправляти корупціонерів на фронт

За словами глави відомства Дениса Малюськи, українське законодавство не було готове до повномасштабної війни, тому там усе ще немає деяких норм. Зокрема йдеться про призов на службу людей із судимістю.

В Україні продовжують розглядати ідею того, щоб позбавлені волі за різні злочини громадяни могли бути мобілізовані. Стосуватися це може лише деяких категорій українців в ув'язненні. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, необхідно не стільки із засуджених починати питання мобілізації, а з тих, які мають судимість. Це ті громадяни, які вже вийшли з в'язниці або зовсім ніколи там не були. Нинішній закон забороняє їх мобілізувати.

"Тобто особи, які мають судимість, не підлягають військовому обліку. Власне, це найпростіше й найочевидніше, що потрібно виправляти. Тут немає питання небезпеки для людей, вони ж ходять вулицями, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію і не виконують обов'язок захищати Україну, я не розумію. Тим паче безліч із них хоче це робити", — каже Денис Малюська.

Окремо було зазначено, що українське законодавство не було повністю готове до тих проблем, які прийшли з повномасштабною війною. Уже після 24 лютого 2022 року Верховна Рада частково адаптувала його до сучасних реалій.

Норму про призов засуджених ще не встигли розглянути. Що стосується того, які категорії українців можуть бути мобілізовані, потрібно ще розглянути нюанси. Усе залежить від того, що вважати тяжким злочином.

"Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати. Я б так не сказав, вони часто патріоти, просто патріотизм у них досить своєрідний і вони жадібні. Ну не тільки жадібні, але давайте відверто. У нас країна десятиліттями культивувала корупцію... Ну тобто це явище було мега поширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба", — підсумував Денис Малюська.

Нагадаємо, 3 березня повідомлялося, що в ТЦК розповіли, куди направляють служити обмежено при датних чоловіків під час загальної мобілізації. Обмежено придатна людина може проходити військову службу, проте з певними обмеженнями. Тому таку особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ, зазначив керівник Кременчуцького районного ТЦК і СП Мирослав Волков.