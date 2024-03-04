SCALP на Audi Q7, Storm Shadow у броневику: про що насправді говорили німецькі генерали

Велика Британія надіслала фахівців в Україну для підготовки ракет Storm Shadow. Натомість Франція фахівців не пускає і консультує дистанційно, стверджують військові експерти.

Німецькі генерали з Бундесверу, чиї розмови перехопили шпигуни РФ, не говорили про використання різних транспортних засобів для ввезення ракет SCALP та Storm Shadow в Україну. Тема їхньої розмови стосувалась деяких особливостей підготовки ракет до використання. Деталі розмови генералів пояснили експерти порталу Defense Express.

Експерти звернули увагу на тлумачення перекладу розмови німецьких генералів, які спілкувались щодо SCALP та Storm Shadow. Переклад здійснили у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm. Після цього на Defense Express додали свої пояснення.

Насправді німці говорили про особливості "планування місії" і не мали на увазі, що французькі ракети перевозяться на даху легкового авто Audi Q7, а британські — у бронемашині Ridgback ("ріджбек"). Причина непорозуміння — використання німцями англійських термінів і невірне розуміння контексту підслуховувачами.

Співрозмовники обговорювали можливість надання Taurus і з'ясовували, як саме британці та французи допомагають українцям налаштувати ракети до бою.

"Q7" означає, що говорили не про "Ауді Q7", а про Quality control (або скорочення QC). Ішлося про те, що військові Великої Британії співпрацюють з Силами оборони у спеціальному режимі "контролю якості".

"Ridgback" означає не британську бронемашину, довжиною 4,9 м, яку начебто використовують для перевезення ракет. Насправді ішлося про поняття "reachback" — тобто режим зворотного зв'язку для налаштування ракети на удар.

У частині розмови, де говорились про "SCALP на Audi Q7", пролунало, що британці відправили кількох спеціалістів в Україну і проводять консультації ще й в дистанційному режимі. Натомість французи дають рекомендації лише дистанційно, — свідчить розшифровка запису InformNapalm.

Taurus для України - про що говорили в Бундесвері Фото: InformNapalm

SCALP і Бундесвер — деталі перехоплення

Зазначимо, 3 березня росЗМІ опублікували "злив" розмов німецьких генералів про постачання Україні далекобійних авіаційних ракет TAURUS, здатні летіти на відстань до 500 км. На записі чути, які обговорюється можливість вдарити по Кримському мосту — міркують, у які точки краще поцілити і скільки ракет знадобиться.

У медіа опублікували розшифровку розмови, у якій могли говорити про спосіб ввезення ракет в Україну. Зокрема, начебто пролунало, що п'ятиметрові SCALP ввозяться на легковому авто Audi Q7, а Strom Shadow такого ж розміру — на бронемашині Ridgback. При цьому Фокус зауважив, навряд чи таке можливо, наприклад, з міркувань вантажопідйомності. Зокрема, "Ауді" може перевезти максиму 600 кг, тоді як вага ракети — більш як тонна.

Нагадуємо, наприкінці лютого німецький Бундестаг проголосував за виділення Україні далекобійних ракет. Після цього Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у жодному разі серед цих ракет не буде далекобійного Taurus. Пояснив, що у такому випадку в українців буде можливість дістати до Москви і це начебто означатиме, що німці вступлять у війну проти росіян.