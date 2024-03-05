Екіпаж відбивався 40 хвилин: корабель "Сергей Котов" атакували п'ять дронів (перехоплення)

Знищення корабля РФ на оприлюдненому записі російський командир 184-ї БрКОВР називає "нічною трагічною подією". За його словами, "Котов" ніс бойове чергування з протиповітряної оборони.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало радіоперехоплення, де командир 184-ї бригади кораблів охорони водного району Новоросійської військово-морської бази (ВМБ) Чорноморського флоту РФ підтвердив потоплення патрульного корабля "Сергей Котов". Відповідне відео виклали у пресслужбі відомства у вівторок, 5 березня.

Знищення корабля РФ на оприлюдненому записі російський командир називає "нічною трагічною подією". За його словами, о 00:50 безекіпажні катери в кількості пʼяти одиниць атакували малий патрульний корабель "Котов", який "разом з нами несе бойове чергування з протиповітряної оборони і знаходиться він, відповідно, у мене на управлінні".

Крім того, він заявив, що екіпаж російського корабля близько сорока хвилин намагався боротися з українськими морськими дронами.

"Був атакований 5 БЕКами. Не знаю, як там боролися вони із ними 40 хвилин. Тому що, за 40 хвилин до цього була інформація, що в районі "Котова" 5 БЕКів. Там і вертоліт був, сам корабель, бл**, з озброєнням, АК-176630", — наголошує він.

Знищення "Сергея Котова": що відомо

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, чим особливий російський патрульний корабель "Сергей Котов" проєкту 22160. Корабель, який має довжину 94 метри, придатний для запуску дронів "Орлан-10" і може перевезти один вертоліт Ка-52. На палубі — артилерійська установка АК-176МА калібру 6,2 мм, а також кулемети. Екіпаж — 28 осіб.

Перші повідомлення про можливе влучання по "Сергею Котову" з'явились у мережі зранку 5 березня. Російські пропагандисти припустили, що в Криму сталась масована атака українських безпілотників, які завдавали удари з повітря та з моря. Місцеве населення повідомило про мінімум чотири вибухи, при цьому Міноборони РФ промовчало про надзвичайну подію.

Пізніше в ГУР Міноборони заявили, що вночі дрони MAGURA V5 атакували російський військовий корабель. Запевнили, що корабель вже у неробочому стані: на записах з місця подій видно, як на воді дійсно стається кілька вибухів.

Згодом представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов заявив, що внаслідок атаки українських дронів в ніч на 5 березня отримали поранення та загинули члени екіпажу російського патрульного корабля "Сергей Котов".