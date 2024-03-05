Оточення Слов'янська й Лиману можливе: ворог накриває всіма видами зброї (відео)

За словами військового медика Андрія Гука, практично кожні два тижні надходять поранені українські захисники з ознаками ураження хімічною зброєю.

Капітан медичної служби бригади "Буревій" Гвардії наступу, нейрохірург Андрій Гук зазначив, що ворог використовує на Лиманському напрямку всі наявні види зброї, намагаючись просунутися вперед. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Лиманському напрямку тривають важкі бої. На жаль, ми вже попереджені про можливість оточення Слов'янська й Лимана. Тому триває максимальна концентрація, максимальна робота на упередження. Залишаються відкритими питання щодо засобів зв'язку й боєкомплекту", — наголосив Гук.

Він розповів, що українські бійці, які воюють з 2014 року, шоковані таким масштабним застосуванням усіх можливих видів зброї, зокрема хімічної.

"Сьогодні маємо офіційну інформацію, що за час широкомасштабної війни ворог використав понад 1000 разів хімічну зброю. Тобто росіяни застосовують і заборонену зброю, і ми практично кожні два тижні маємо наших захисників з ознаками ураження хімічною зброєю", — зауважив Гук.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ втратили Ласточкине та Сєверне, але наступу на Харків не буде. За словами ветерана Євгена Дикого, зараз опорні пункти тримають 5–8 бійців замість необхідних тридцяти. І тут не провина Трампа в блокуванні пакета допомоги, а проблема залучення людей до лав ЗСУ.