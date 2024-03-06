Це не суцільна стіна: у ЗСУ розповіли про укріплення на Авдіївському напрямку (відео)

Представник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що укріплення на цьому напрямку почали будувати ще в грудні 2023 року. Це дуже розгалужена система підготовлених запасних вогневих позицій.

Українські військові вже закріпилися на оборонних лініях на Авдіївському напрямку. Фортифікаційні лінії не мають вигляду "суцільних стін". Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, укріплення на цьому напрямку почали будувати ще в грудні 2023 року. Він зазначив, що багато людей очікують "побачити" суцільну стіну, однак насправді все виглядає зовсім не так.

"Воно прив'язується до складок рельєфу, особливостей місцевості, до водних перепон, річок і озер, які там уже є. Я особисто побував на цих оборонних укріпленнях, яких у нас нібито немає", — зазначив Лиховій.

За його словами, якщо ворог наступатиме на цьому напрямку, то він знайде свою смерть. Оборонні укріплення — це дуже розгалужена система підготовлених запасних вогневих позицій, опорних пунктів, танкових капонірів, протитанкових ровів. Також є і бетонні бункери, хоча більша частина укріплень — дерев'яні.

"Ті, хто кажуть, що у нас немає цих фортифікаційних споруд, насамперед зневажають військовослужбовців інженерних підрозділів і командування Сил підтримки", — сказав Лиховій.

Дмитро Лиховій про укріплення на Авдіївському напрямку

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Також в ISW заявили, що в Кремлі приховали статистику соцвиплат, щоб засекретити втрати ЗС РФ. Аналітики припускають, що уряд Росії не оприлюднював дані соціальних служб за 2022 рік, щоб замаскувати свої проблеми з наданням обіцяної допомоги постраждалим і учасникам повномасштабного вторгнення.