ЗСУ вперше використали французькі бомби AASM Hammer: чим вони особливі (фото, відео)

Раніше українські військові завдавали удари по окупантах за допомогою американських бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM), проте їхнє постачання припинилося, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили України вперше використали французькі авіабомби AASM Hammer. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 5 березня.

Видання Forbes 4 березня заявило, що українські військові використовують бомби AASM Hammer після того, як в січні 2024 року Франція почала постачати їх у кількості 50 одиниць на місяць.

За даними журналістів, раніше українські бійці завдавали удари по ворогу американськими бомбами Joint Direct Attack Munition (JDAM), проте їхнє використання припинилося через те, що "США нещодавно не надали допомогу Україні".

Зауважимо, що 4 березня у мережі з'явилося відео, на якому показано атаку по російському складу постачання в Козачих Таборах. Українські бійці завдали удар за допомогою французьких бомб AASM Hammer.

Бомби AASM Hammer: що відомо

AASM Hammer — французькі авіабомби, які існують у двох версіях — на 250 та на 1000 кг. Дальність польоту AASM Hammer може сягати понад 70 кілометрів, оскільки на авіабомбу Mk82, BLU109 або Mk 84 встановлюють двигун і систему наведення. Проте також дальність ураження залежить від висоти скиду.

Нагадаємо, 2 березня авіаційний експерт Валерій Романенко повідомив, що щомісяця Франція передаватиме Україні близько 50 авіабомб AASM Hammer. З його слів, це озброєння сумісне не лише з радянськими літаками Су-24 і МіГ-29, але й з французькими і американськими винищувачами F-16.

26 лютого міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що в Україні модернізували радянські літаки для авіабомб AASM Hammer.