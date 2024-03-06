Зеленський підтримав: українські спецпризначенці воюють проти РФ в Африці, — ЗМІ (відео)

Бійці ЗСУ помітили на фронті снаряди з Судану під час бойових дій у серпні 2023 року. Після цього у мережі з'явились відеосвідчення, які доводили причетність ГУР до подій в Африці.

У травні 2023 року Україна підтримала законний уряд Судану, який боровся проти заколотників і найманців ПВК "Вагнер" з РФ. Про те, чому українські військові опинились в Африці, ідеться у розслідуванні на порталі The Wall Street Journal.

Журналісти нагадали, що очільник Судану генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан опинився у скрутному становищі — у власній резиденції його заблокували повстанці. Після цього, як вказано у статті WSJ, він звернувся за допомогою до президента України Володимира Зеленського. Очільник української держави погодився відправити в Судан спецпризначенців, і мав на те кілька причин, пояснили розслідувачі.

Видання WSJ поспілкувалось з неназваними суданськими та українськими військовими, які перелічили мотиви України:

Сили оборони таємно отримували снаряди з африканської країни;

РФ була присутня в Судані у вигляді найманців з ПВК "Вагнер", причетних до видобування золота і підтримки заколотників.

"У Зеленського були причини серйозно поставитися до запиту. Бурхан тихо постачав Києву зброю незабаром після того, як Росія вторглася в Україну в 2022 році. Крім того, суданських повстанців підтримувало російське воєнізоване угруповання Вагнера, яке видобувало золото в країні та використовувало його для фінансування війни Москви в Україні", — написали розслідувачі.

Один з українців, які воюють у Африці, 40-річний офіцер з позивним "Прада", пояснив, що Україна не може перемогти РФ, ведучи бойові дії на "маленькому клаптику землі".

"Якщо вони мають золоті копальні в Судані, ми повинні зробити їх нерентабельними", — навели журналісти слова офіцера-керівника українського підрозділу.

Конфлікт у Судані — заворушення, які почались у цій центральноафриканській країні у квітні 2023 року. Заколотники почали стрілянину у столиці країни, оточили президентський палац в Хартумі, обстріляли аеропорт. На момент обстрілу летовища на ньому перебувало кілька пасажирських літаків з України: один з них вщент згорів.

Судан — причетність України до подій в Африці

У репортажі американських журналістів показують кадри бойових дій у Судані. Зокрема, у якийсь момент глядачі бачать кадри, зняті FPV-дроном за мить до удару по цілі. Схожі кадри регулярно публікують в українських соцмережах — у вересні 2023 року журналісти CNN заявляли, що це є доказом причетності України до подій в Африці.

Зазначимо, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов прокоментував публікації західних ЗМІ, в яких говорили про начебто дії українських розвідників. З його слів, він не може ні підтвердити, ні спростувати подібні відео. Однак наголосив, що Україна буде діяти всюди, де спробує шкодити РФ.

Тим часом про появу суданських снарядів на лінії фронту в Україні стало відомо у серпні 2023 року. Зокрема, бійці ЗСУ показали міну калібру 120 мм з відповідним маркуванням, яку використали для удару по ЗС РФ на Донеччині.

Нагадуємо, у лютому голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що українці будуть полювати на російських злочинців у будь-якому куточку світу.