"Могли злити зі спецслужб": генерал-майор СБУ пояснив спробу удару по кортежу Зеленського (відео)

Російські окупанти, як зазначив генерал-майор СБУ Василь Вовк, готували свою агентуру в Україні протягом десятиріч. Особливо, з його слів, у період з 2010 по 2014 рік це можна було спостерігати у Києві.

Ракетна атака на президентський кортеж Володимира Зеленського в Одесі могла стати результатом витоку інформації зі спецслужб. Про це заявив експерт із питань державної безпеки та генерал-майор СБУ Василь Вовк в ефірі телеканалу "Київ 24".

Він нагадав, що російські окупанти готували свою агентуру в Україні протягом десятиріч. Особливо, з його слів, у період з 2010 по 2014 рік це можна було спостерігати у Києві.

"Ми знаємо, що в нас кротів дуже багато, ми їх викриваємо чи не щодня", — говорить він.

Росіяни вербували осіб, які обіймали доволі високі посади. Це давало їм можливість отримувати необхідну інформацію у певних випадках.

Удар по Одесі 6 березня та обстріл кортежу Зеленського

В Одесі приблизно об 11:00 пролунали вибухи. Росія влаштувала атаку в той час, коли прем'єр-міністр Греції здійснював візит, а вибух відбувся поруч з місцем його перебування. Президент Володимир Зеленський та грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс розповіли подробиці інциденту.

Російські війська 6 березня завдали удару по портовій інфраструктурі міста. Внаслідок атаки, як заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, загинули п'ятеро людей.

Він назвав такі дії воєнним злочином Російської Федерації. За його словами, наразі тривають слідчі заходи.

Нагадаємо, 4 березня в Одесі завершили роботи у частині будинку, куди влучив "Шахед". Мер міста Геннадій Труханов закликав не підходити занадто близько до місця розбору завалів на вулиці Добровольського, оскільки це створює загрозу для життя. Вціліла частина одеського будинку, у який влучив російський дрон, з його слів, придатна для проживання.