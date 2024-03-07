"Не слід все копіювати": польський генерал пояснив відсутність БПЛА при форсуванні Вісли

За словами Пйотра Блажеуча, військовим не варто все копіювати з російсько-української війни, бо жодна наступна війна не буде схожою на попередню.

Польській генерал Пйотр Блажеуш не переконаний у цінності безпілотників під час форсування Вісли. Про це повідомляє Defense News.

Військовим слід остерігатись від застосування уроків війни в Україні і адаптуватися до битви, яка ще має відбутись. Блажеуш заявив, що він не переконаний у їхній цінності під час перетину водних шляхів.

"Традиційно, ви не будете використовувати дрони лише для переправи через водну перешкоду. Ви можете використовувати їх з розвідувальною метою для збору розвідувальної інформації заздалегідь, але під час самої переправи вони вам не дуже потрібні в повітрі. Вони потрібні попереду, на передовій, щоб переконатися, що немає блокпостів, або щоб виявити ворожі позиції чи загрози для транспортних засобів, які висаджуються", — пояснив заступник начальника Генштабу Польщі в кулуарах навчань Dragon.

У межах найбільших навчань НАТО Steadfast Defender не було помітно безпілотників. При цьому автори наводять приклад, як українські війська перетнули Дніпро у Херсонській області. БПЛА зіграли важливу роль у повітряній розвідці, прикритті сил, а також у постачання забезпечення. Разом з тим радник із питань військового потенціалу РФ в Центрі військово-морського аналізу Семюель Бендетт вважає, що бойові БПЛА малопридатні для переправ через річку.

"Набагато важливіше мати безпілотники ISR [розвідки, спостереження і рекогносцировки] для постійного спостереження, а також цілий звіринець систем протидії безпілотникам і систем радіоелектронної боротьби для захисту особового складу і техніки", — розмірковує Бендетт.

Також Блажеуш заявив, що одна з причин, чому БПЛА не були залучені до форсування Вісли є відносно невелика відстань.

"Переправа через Віслу всього 320 метрів, тому вона не така велика. Але якби це була більша відстань, потенційно ви могли б захотіти їх [безпілотники], але у нас є інші засоби зв’язку, крім дронів", – пояснив Пйотр Блажеуш.

Відтак деякі спостерігачі, які були присутні на навчаннях, занепокоєні, що не всі на Заході адаптують свою тактику до досвіду України у війні. На це польський генерал заявив, що військові не мають просто копіювати стратегії, бо наступна війна не буде копіювати російсько-українську, тому є чіткі ознаки, що варто робити, а чого повторювати не треба.

Нагадаємо, 5 березня країни НАТО форсували Віслу у Польщі. Військові відпрацювали перекидання бронетехніки.