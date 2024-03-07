Незаконний перетин кордону: у ДПСУ розповіли, де найчастіше гинуть ухилянти

За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, за два роки повномасштабної війни десятки людей так і не змогли опинитися за межами країни. Вони загинули, пересуваючись складними маршрутами.

В Україні вже понад два роки діє заборона на перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Дехто намагається порушити це правило, що іноді закінчується летальним результатом. Спікер Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів про це докладніше.

За його словами, за час повномасштабної війни десятки чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон з Україною, внаслідок чого гинули через складну місцевість.

У рейтингу найсмертоносніших місць для "виїзду" з країни є гірські річки з сильною течією, які й стають причиною загибелі українських громадян.

"Більшість випадків, які ми бачили на кордоні загибелі людей через спроби незаконного перетину кордону, то звісно це фіксується по гірських річках. Тільки по Тисі це 21 випадок. Загалом виявлено тіл загиблих безпосередньо на кордоні або в прикордонні це понад 25 осіб", — заявив Андрій Демченко.

Варто зазначити, що раніше речник ДПСУ називав 2 найпопулярніші маршрути, які використовують для своєї втечі ухилянти. За його словами, на "зеленій" ділянці кордону щодня фіксуються громадяни, які намагаються втекти з України. Організатори злочинних схем часто нехтують життями своїх клієнтів, обираючи важкодоступні гірські місця.

5 березня в річці Тиса виявили тіло ще одного чоловіка, який, попередньо, також намагався покинути Україну.

Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що українці 968 разів намагалися підкупити прикордонників для виїзду за кордон. За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, ухилянти регулярно намагаються знайти шляхи, які допоможуть їм уникнути мобілізації. Тільки в лютому чоловіки намагалися дати хабар на кордоні 42 рази.