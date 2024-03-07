Український досвід: США в боротьбі з Китаєм роблять "велику ставку" на морські дрони

Рой морських безпілотників, зазначають експерти, може ефективно протистояти численним кораблям НВАК, а також підводним човнам, які можуть брати участь у потенційному нападі на Тайвань.

На тлі успіхів українських морських сил, які послідовно знищують кораблі Чорноморського флоту РФ, ВМС США роблять "велику ставку" на морські безпілотники в потенційному конфлікті з Китаєм. Згідно з прогнозами, до 2050 року до 40% військово-морського флоту США будуть безпілотними. Про перспективу застосування американських морських дронів (USV) йдеться в матеріалі The Eurasian Times.

У публікації йдеться про те, що, виходячи з досвіду застосування USV у Чорному морі, в Індо-Тихоокеанському регіоні проти численного флоту ВМС НВАК також можуть виступити морські безпілотники в лавах слабкіших країн, таких як Тайвань і Філіппіни.

Оглядачі зазначають, що американці, ймовірно, високо оцінили ефективність USV, тому мають намір повторити успіх України проти набагато серйознішого супротивника ніж російський флот у Чорному морі.

У найближчі кілька місяців, йдеться в матеріалі, ВМС США створять другу ескадру безпілотних надводних кораблів. Пентагон прискорив розробку безпілотних систем, щоб протистояти зростаючій агресії Китаю проти Тайваню і невеликих острівних держав.

Щоб реалізувати ініціативу, ВМС США звернулися до оборонної промисловості з проханням розробити підводні автономні безпілотники, які зможуть долати сотні миль спірним водним простором, потім затримуватися в призначеному місці, щоб стежити за морськими загрозами та за необхідності знищити вороже морське судно.

Водночас американські морські сили експериментують у Тихому океані з концепцією рою безпілотників під назвою Hellscape. Згідно з цією концепцією, США прагнутимуть зірвати амфібійне вторгнення Китаю на Тайвань за допомогою комбінації боєприпасів, призначених для спостереження, і ударних дронів.

У зв'язку з цим експерти наголошують, що рої дронів під водою можуть становити найбільшу загрозу для підводних човнів через свою невелику форму, легкість і дешевизну — об'єднавшись у мережу, вони можуть нагадувати собою бджолиний вулик. При цьому найбільша ефективність досягається під час атак біля узбережжя, оскільки координація подібних операцій у відкритому морі — це дуже складна процедура.

"Ці океанські апарати забезпечуватимуть свободу навігації не тільки для Сполучених Штатів, а й для їхніх союзників і партнерів по всьому світу", — підсумували оглядачі.

Раніше ми детально писали про операцію зі знищення російського корабля "Сергей Котов". Зазначалося, що це новітній корабель Чорноморського флоту РФ, який був прийняти на озброєння 2022 року.