Річниця смерті Коцюбайла: "Вовки Да Вінчі" відродили традицію з присягою добровольців

У батальйоні запевнили, що відтепер щороку 7 березня буде наповнене не лише сльозами та скорботою, а й згуртованістю нації навколо сили духу Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

Рік тому, 7 березня 2023 року, у боях під Бахмутом Донецької області загинув командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло. У перші роковини трагедії його побратими відновили традицію з присягою добровольця, про що повідомили в Telegram-каналі підрозділу 7 березня.

На їхню думку, цей день має бути сповнений не лише сльозами та скорботою, а й згуртував націю навколо сили духу та перемоги легендарного Дмитра Коцюбайла. Цей чоловік став символом цілого покоління, адже поклав свою молодість на вівтар боротьби з противником.

"Вовки Да Вінчі" в річницю смерті Дмитра Коцюбайла відновили традицію з присягою добровольців Фото: Вовки Да Вiнчi "Вовки Да Вінчі" в річницю смерті Дмитра Коцюбайла відновили традицію з присягою добровольців Фото: Вовки Да Вiнчi "Вовки Да Вінчі" в річницю смерті Дмитра Коцюбайла відновили традицію з присягою добровольців Фото: Вовки Да Вiнчi "Вовки Да Вінчі" в річницю смерті Дмитра Коцюбайла відновили традицію з присягою добровольців Фото: Вовки Да Вiнчi "Вовки Да Вінчі" в річницю смерті Дмитра Коцюбайла відновили традицію з присягою добровольців Фото: Вовки Да Вiнчi "Вовки Да Вінчі" в річницю смерті Дмитра Коцюбайла відновили традицію з присягою добровольців Фото: Вовки Да Вiнчi

"Сьогодні ми відновлюємо традицію складати присягу добровольця… Відтепер щороку 7 березня буде днем, що засвідчуватиме тріумф української героїки, частиною якої стала і доблесть Да Вінчі", — йдеться в повідомленні.

Перед цим в офіційному Telegram-каналі "Вовків Да Вінчі" також писали, що Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, який удостоївся звання Героя України. Уся його молодість пройшла на барикадах і в окопах, адже він боровся за честь і свободу своєї країни. Боровся загалом за Україну.

"Він завжди першим ішов у бій. Завжди цінував життя побратимів. Завжди був прикладом сміливості і вів за собою людей. Його авторитет був беззаперечним. Да Вінчі не залишив після себе дітей, але його дітище і спадок — підрозділ "Вовки Да Вінчі", який він виховав і виростив", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, про смерть українського захисника 7 березня 2023 року повідомив правозахисник Масі Найєм на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Сталося це під час активних бойових дій під Бахмутом у Донецькій області. Дмитро Коцюбайло отримав осколкове поранення в шию і медики виявилися безсилими. Герою України було 27 років.

10 березня в Києві відбулося прощання з легендарним "Да Вінчі" і туди прийшли сотні містян, а також президент Володимир Зеленський. Церемонія прощання із загиблим під Бахмутом українським захисником розпочалася о 12:00 з панахиди в Михайлівському золотоверхому соборі столиці, а на богослужіння в церкві зібралося щонайменше три сотні людей.