ЗС РФ хочуть закріпити успіх після взяття Авдіївки, щоб підвищити рейтинг Путіну, — ЗМІ

Як розповів аналітик Іван Киричевський, зараз окупанти посилили атаки на Куп'янському напрямку, щоб відновити контроль над важливою логістичною артерією.

Російські війська хочуть закріпити свій успіх після взяття Авдіївки. Їм потрібно далі просунутися в Донецькій області, щоб підвищити рейтинг президента РФ Володимира Путіна перед виборами. Про це пише видання Liga.net.

Як розповів аналітик Defense Express Іван Киричевський, "таймінг" уже зірвано. Так, у ЗС РФ ще навесні 2023 року з'явився план захопити повністю Луганську та Донецьку області. Наразі окупанти посилили атаки на Куп'янському напрямку, щоб відновити контроль над важливою логістичною артерією. Однак навіть це реалізувати в них не виходить.

"Через звільнення ЗСУ Харківської області росіяни вперлися в Бахмут — де в теорії мав пролягати їхній логістичний маршрут. Це був для них своєрідний ключ для просування далі, вглиб Донбасу. Там теж не вигоріло", — сказав він.

Ба більше, за словами Киричевського, навіть кампанія із захоплення Авдіївки увінчалася у росіян успіхом тільки з другого разу. Так, перша спроба піти на штурм міста була зроблена окупантами ще навесні 2023 року. Щоправда, медійно вона випала з поля зору на тлі подій у Бахмуті.

Пізніше, як розповів аналітик, була друга спроба наступати на Авдіївку 40-тисячним угрупованням. Вона почалася в жовтні 2023 року і закінчилася в лютому 2024 року.

"Російський план явно не передбачав, що бої за Авдіївку триватимуть цілих чотири місяці. Враховуючи високі показники всіх втрат — убиті, поранені, дезертири — своє угруповання вони фактично оновили повністю", — сказав він.

Ситуація на фронті

Як розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, ситуація складна і напружена. Насамперед усе пов'язано з нестачею 155-мм снарядів. Крім того, не вистачає людей, щоб проводити ротації.

Однак, як повідомляється, у росіян теж є проблеми з людьми і снарядами. У них не вистачає особового складу, щоб проводити масштабні наступальні операції. Зараз РФ хоче домогтися максимальних тактичних перемог до 17 березня.

"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог марно намагався атакувати Синьківку. Не вийшло. Тож росіяни пробують перекидати сили й атакувати в районі Тернів і Ямполівки. Там тривають важкі бої. Однак їм не вдається просунутися", — сказав він.

Також Євлаш заявив, що поблизу Часового Яру ситуація також дуже напружена. Тривають важкі бої в Іванівському, ЗС РФ намагаються атакувати з Богданівки.

"Вони абсолютно не враховують втрати. Щодня ми бачимо шалені відео, де просто під'їжджає БТР, вивантажує піхоту, ці штурмові загони вбивають. Кілька разів на день. Кожен день. Саме з цим пов'язані такі інтенсивні бойові дії", — заявив Євлаш.

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