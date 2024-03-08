"Знищити і захопити": у НГУ розповіли, яка наступна мета ЗС РФ під Бахмутом (відео)

За словами командира екіпажу БПЛА Андрія Отченаша, на Донбас прибули додаткові резерви противника, які він збирається застосувати в майбутніх боях.

Російські окупанти продовжують активні бойові дії на сході України. Зокрема йдеться про Бахмутський напрямок на Донеччині, де помічені додаткові резерви ЗС РФ. Про це заявив командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі "Еспресо.TV" 8 березня.

За його словами, противник підтягнув у район Бахмута великі й потужні резерви, які планує найближчим часом використати для того, щоб спробувати атакувати нові населені пункти.

"Вони намагатимуться знищити і захопити Часів Яр. Сили оборони роблять усе можливе, щоб цього не сталося. Наразі ворог продовжує використовувати керовані авіаційні бомби, щоб знищувати місто, і надсилає величезну кількість особового складу", — заявив Андрій Отченаш.

Окремо командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" додав, що співвідношення українських військових до росіян подекуди становить один до двадцяти. Відповідно, багато чого на полі бою може залежати від інших складових.

"Тому все залежить від кількості боєприпасів, мотивації особового складу, морально-психологічного стану особового складу. Ми готові захищати наш край і знищувати ворога. Ми зробимо все для того, щоб окупанти не захопили Часів Яр", — підсумував Андрій Отченаш.

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, що РФ намагатиметься повністю захопити чотири області України, про що заявили в розвідці Литви. Відомство стверджує, що Росія, попри колосальні втрати, відновила і збільшила чисельність ЗС РФ. Кремль намагатиметься повністю захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

7 березня повідомлялося, що Часів Яр — найближча тактична мета російської армії на Донбасі. Попри тактичні успіхи ЗС РФ, вважають у британському Міноборони, наразі малоймовірно, що противник здатний здійснити повномасштабний штурм міста.