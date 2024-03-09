ЗС РФ просунулися біля Авдіївки та атакували декілька сіл: як змінилася ситуація на фронті

Українські військові могли контратакувати біля села Бердичі Донецької області та змусили російських окупантів відступити з невизначених позицій біля Тоненького, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області на тлі тривалих позиційних боїв. Про це повідомили в щоденному звіті Інституту вивчення війни за 8 березня.

"Російські сили нещодавно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 8 березня, росіяни просунулися до вітрозахисних смуг на схід від села Бердичі. Крім цього, військові РФ мали успіхи в Тоненькому, відповідно до геолокаційних кадрів.

За інформацією російських військкорів, ЗСУ зберігають позиції на західних околицях сіл Бердичі та Орлівки. Також вони стверджують, що ЗС РФ нібито наступали на південних околицях Орлівки, замість того, аби намагатися просунутися безпосередньо в населений пункт зі сходу. Крім цього, інші російські блогери зауважили, що українські військові контратакували поблизу села Бердичі та змусили ЗС РФ відступити з невизначених позицій біля Тоненького.

Аналітики ISW додали, що позиційні бої тривали в районі Степового, Семенівки, Орлівки, Первомайського і Невельського.

Авдіївський напрямок

Ситуація на Авдіївському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 15 ворожих атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське й Невельське.

Нагадаємо, аналітики ISW у звіті за 8 березня розповіли, що росіяни покращити свої тактичні можливості в районі Авдіївки Донецької області. Зокрема, ворог зміг тактично перегрупуватися та змістити фокус наступальних операцій.

8 березня у Forbes повідомили, що Авдіївська битва завершується. За словами аналітиків, росіяни зазнали втрат щонайменше 16 тисячами убитими та майже 800 одиницями бронетехніки.