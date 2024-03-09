Разом з Залужним: ВЛК визнала непридатним екс-начальника Генштабу ЗСУ Шапталу, — ЗМІ

В Міноборони поки що не відповіли на питання журналістів "УП" щодо висновку медкомісії про стан здоров'я генерал-лейтенанта Сергія Шаптали.

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант, Сергій Шаптала отримав висновок військово-лікарської комісії. У висновку вказано, що стан здоров'я робить його непридатним для служби у війську. Про ситуацію щодо Шаптали розповіли на порталі видання "Українська правда".

Журналісти видання стверджують, що отримали інформацію про ексначштаба від двох анонімних джерел у Міністерстві оборони України. Обидва співрозмовники впевнені, що ВЛК визнала Шапталу непридатним. Інші деталі рішення комісії невідомі.

На "УП" вказують, що звернулись за відповідним коментарем до Міноборони. Поки що відповіді не отримали.

Сергій Шаптала — 51-річний генерал-лейтенант ЗСУ (на сьогодні вже у відставці), який у перші роки гібридного вторгнення РФ на Донбас воював на Донеччині. У 2015 році він став Героєм України — нагороду вручив тодішній президент Петро Порошенко за бої під Дебальцевим. Офіцер командував угрупуванням "Південь" та "Захід", 28 липня 2021 році став начальником Генерального штабу ЗСУ за поданням президента Володимира Зеленського.

Відставка Залужного — деталі

Зазначимо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем став генерал-лейтенант Олександр Сирський.

8 березня президент повідомив про нове призначення колишнього головкома. Залужний стане послом України у Великій Британії. У Британію відправлено відповідний запит-агреман: коли отримають згоду, експосадовець офіційно займе нову посаду.

9 березня видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Залужний, після відставки, міг опинитись у структурі Міністерства оборони України. Раніше, до заяви Зеленського про посаду посла, він пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний непридатним для служби.

Анонімні співрозмовники видання пояснили, що в уряду було дві проблеми щодо екскомандувача. По-перше, він має великий досвід служби і йому не могли відшукати відповідне місце роботи. По-друге, певні особливості українського законодавства не давали можливості призначення. Зокрема, ніде не було прописано, хто має звільняти-призначати — чи Міноборони України, чи президент. Проблеми розв'язували кілька тижнів — саме тому лише в березні Залужний отримав посаду посла.

Нагадуємо, після призначення на посаду генерал Сирський повідомив, що проведе аудит Збройних сил і встановить, чи немає у армії внутрішніх резервів для підсилення підрозділів на лінії фронту. Тим часом у Верховній Раді обговорюють правки до нового закону про мобілізацію: вирішують, чи будуть арештовувати рахунки ухилянтів і відшукують нові способи залучення людей до війська.