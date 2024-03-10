У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа поблизу аеропорту: подробиці (відео)

За попередньою інформацією, вогонь здійнявся в промзоні. У будівлі обвалилися дах і стіни. Є постраждалі. В аеропорту "Пулково" тимчасово скасували рейси, пишуть російські ЗМІ.

У неділю, 10 березня, у російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа в районі аеропорту "Пулково". Призупинені польоти літаків. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вогонь охопив ангар площею 1000 квадратних метрів на території промислової зони Горєлове. У будівлі частково обвалився дах і стіни. Постраждали двоє людей. Їх госпіталізували.

Очевидці стверджують, що перед займанням чули вибухи.

Стовп чорного диму виднівся з різних частин міста. Епіцентр займання — у промзоні в районі Волхонського шосе.

У російському Міністерстві надзвичайних ситуацій заявили, що до ліквідації пожежі залучили 75 рятувальників і 21 одиницю техніки.

Фото: скриншот

Станом на 16:42 у відомстві повідомили, що пожежу нібито локалізували.

В аеропорту "Пулково" оголосили план "Ковер", рейси тимчасово скасували. Попередньо — через велику пожежу на південному заході Петербурга. Про це пише російський Telegram-канал "Осторожно, нововости".

Обмеження на польоти запровадили для забезпечення безпеки польотів цивільних літаків, додали в Росавіації.

Водночас у Міноборони РФ заявили, про знищення безпілотника над Ленінградською областю.

Влада регіону повідомляє, що дрон збили в районі міста Тосно. Це за 45 кілометрів від аеропорту "Пулково", поряд із яким горить склад.

Чи пов'язані ці події, наразі невідомо.

Згідно з даними з відкритих джерел у Горєлові розташований 419-й авіаремонтний завод.

Нагадаємо, вранці 10 березня в російському Курську сталася пожежа на території нафтобази. Також уночі неподалік від селища Лихма Ханти-Мансійського автономного округу в Тюменській області спалахнув газопровід.

2 березня в Санкт-Петербурзі в аеропорту "Пулково" оголошували план "Ковер" через загрозу атаки БПЛА. У місті пролунали два потужні вибухи.