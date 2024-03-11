Обговорювали "дезахіднізацію": хакери перехопили листування глави Держдуми РФ із Путіним (фото)

Як зазначають учасники підпілля, з документів випливає, що в російських правлячих колах ніхто не сумнівається в "переобранні" президента РФ на ще один термін.

Активісти "Кібер Опору" отримали доступ до пошти одного з наукових співробітників Інституту наукової інформації з суспільних наук (ІНІСН) Романа Сейткалієва. У листуванні між Сейткалієвим і старшим науковим співробітником інституту Юрієм Пущаєвим було виявлено лист голови Держдуми РФ Володіна президенту РФ Володимиру Путіну, повідомляє Центр національного опору (ЦНС).

За словами активістів, листування демонструє, що в правлячих колах РФ ніхто не сумнівається в "переобранні" Путіна. Так, у листі від 30 листопада Володін пропонує Путіну після "виборів" посилити контроль держави над громадянами, а також впровадити концепцію "дезахіднізації", яка включає:

посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;

суверенізацію науки, культури та мистецтва, підвищення ролі держави в їхньому розвитку;

посилення цензури, зокрема на ТБ та в інтернеті;

вирішення питання опозиційних рухів.

Лист Володіна Фото: Центр національного спротиву

Лист Володіна Фото: Центр національного спротиву

За словами Володіна, виклики, що стоять перед Росією, схожі з викликами "великої вітчизняної війни". Володін також стверджує, що комітети російського парламенту готові підтримати згадану ініціативу і почати напрацювання законопроєктів.

Уривок із доповіді ІНІСН Фото: Центр національного спротиву

Активісти також опублікували уривки з доповіді ІНІСН, у яких міститься визначення "західнізації".

Уривок із доповіді ІНІСН Фото: Центр національного спротиву

Уривок із доповіді ІНІСН Фото: Центр національного спротиву

Крім того, через пошту проходили документи, які стосуються діяльності ІНІСН. Зокрема, активісти виявили фото документів Сейткалієва та директора інституту Олексія Кузнєцова.

Роман Сейткалієв Фото: Центр національного спротиву

Документи Олексія Кузнєцова Фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, 4 березня в ГУР повідомили про злам серверів Міністерства оборони Росії. Унаслідок DDoS-атаки українські кіберрозвідники отримали доступ до програмного забезпечення російських військових, призначеного для шифрування та захисту даних, які перебувають у використанні МО РФ.

Раніше, 29 лютого, журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що військовослужбовці ЗС РФ, які брали участь в окупації Харківської області, залишили в одному з місць своєї дислокації флешку, завдяки якій удалося ідентифікувати російських саперів та їхніх командирів, які густо замінували частину територій під час відступу.