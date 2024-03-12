У Шойгу повідомляють про 25 знищених БПЛА, але замовчують пожежі на нафтобазах, – ЗМІ (фото)

Міноборони стверджує, що над Бєлгородською областю знищили сім дронів, над Курською — 11, над Орловською та Московською — по два, а в Брянській, Тульскій та Ленінградській областях — по одному. У місцевих пабліках, зі свого боку, повідомляють про успішні удари БПЛА по нафтобазах, які спровокували пожежі.

За ніч над регіонами Росії, за інформацією знищено 25 українських дронів, але у відомстві не згадують ударів по нафтопереробним заводам. Про це повідомляє ВВС у Telegram.

Російські військові заявили, що над Бєлгородською областю знищили сім дронів, над Курською — 11, над Московською та Орловською — по два, а в Брянській, Тульскій та Ленінградській областях — по одному.

При цьому Міністерство оборони РФ не згадує удару по нафтопереробному заводам у Нижегородській області, про який раніше повідомляв губернатор регіону. У відомстві заявляли, що потягом ночі російські системи ППО "знищили і перехопили" над російськими регіонами 25 українських безпілотників "літакового типу".

Вибухи в областях РФ та НПЗ

Російські Telegram-канали 12 березня повідомили, що БПЛА атакував нафтобазу у Нижньогородській області. Дрон БПЛА влучив прямо в установку перегонки нафти. На території розпочалася пожежа.

Також стосовно атаки БПЛА повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. Він повідомляв, що нібито український дрон скинув в області чотири бомби. Унаслідок атаки без світла залишилися кілька населених пунктів.

Крім того, губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що в Орлі відбулося падіння БПЛА. Він розповів, що атаці зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Це могла бути нафтобаза. Внаслідок удару постраждалих немає.

Мер Москви Сергій Собянін заявив щодо роботи ППО в Раменському міському окрузі. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Орім того, дрони нібито були знищені в Курській і Воронезькій областях.

Нагадаємо, 12 березня хімік розповів, що війська РФ можуть застосувати на фронті та в містах отруйні снаряди. Зі слів кандидата хімічних наук Гліба Репiча, противник поки що не ризикує використовувати цей вид токсичних речовин, проте українці мають бути готовими до всього. Від одного лише випару може настати смерть.