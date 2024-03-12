Менше, ніж очікувалось: США планують закупити менше 100 передових винищувачів F-15EX

Журналісти називають купівлю винищувачів F-15EX Eagle II цілою сагою, бо армія планувала купити 144 літаки, потім 80, потім 104, а зараз знову скорочують кількість до менше як 100 одиниць.

Повітряні сили США з кінця 2023 року отримують новітні винищувачі F-15EX Eagle II. Тепер військові хочуть зменшити кількість придбаних літаків до 98. Про це повідомляє The War Zone.

Раніше Повітряні сили хотіли отримати 104 винищувачі Eagle II, однак зараз мова йде про те, що в запропонованому фінансовому бюджеті 2025 планується зменшити цільову кількість літаків до 98. Весь запропонований бюджет Пентагону на 2025 має скласти близько 850 млрд доларів.

У виданні плани придбати F-15EX називають цілою сагою. Спершу Повітряні сили хотіли придбати щонайменше 144 винищувачів, у 2022 році було оголошено про намір купити лише 80 машин, а у 2023 було заявлено про збільшення до 104 одиниць. Частково це можна пояснити проблемами і затримками виробництва F-15 компанією Boeing. Вони поставили тільки чотири літаки із запланованих шести у 2023 році.

Очікується, що основна частина флоту винищувачів F-15EX буде виконувати завдання з протиповітряної оборони над США, особливо у випадку великого конфлікту. Також 36-38 літаків буде розташовано в Японії на авіабазі Канеда.

Також армія планує придбати менше винищувачів F-35A, але мова йде лише про наступний фінансовий рік, загальна кількість запланованих літаків не зменшиться. Зараз армія США досі не приймає F-35 через проблеми з оновленням TR-3.

"Ми намагалися якнайкраще досягти балансу, і я думаю, що ми досягли того, що можна назвати прийнятним", — заявив міністр Повітряних сил США Френк Кендалл.

Нагадаємо, 27 лютого ЗМІ назвали реальну максимальну швидкість винищувача F-15EX Eagle II.

Фокус перекладав статтю Пітера Сучіу, чому літак F-15EX — це нова віха у винищувальній авіації.