Дістали на 90 км: у Бердянську вибух пролунав біля аеропорту, — Андрющенко (фото)
Російська влада запевняє, що знешкоджує боєприпаси. Натомість є інформація, що вибухнуло у районі аеропорту в Бердянську.
Жителі окупованого Бердянська у Запорізькій області чули гучний вибух. Сили опору впевнені, що відбулась повітряна атака на бердянський аеропорт. Про подію розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.
Андрющенко опублікував допис про події в Бердянську о 10:27. Зауважив, що вибухнуло у районі аеропорту Бердянська. Також опублікував світлину від групи "Маріуполь. Спротив": видно стовп диму над будівлями. Коли саме і де зроблене фото, не вказав.
Представник російських окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов поки що не повідомляв про події у Бердянську. Натомість він розповів про затримання начебто "шпигуна", який передавав Україні дані про прибуття Росгвардії.
Вибух у Бердянську — деталі
Зазначимо, аеропорт "Бердянськ" розташований на північ від окупованого міста. Відстань до підконтрольної Україні території — близько 90 км.
Жителі Бердянська підтвердили, що дійсно чули вибух у населеному пункті. У соцмережах вказують, що він пролунав "на горі". Також у групі "Бердянськ в окупації" опублікували коментарі представників окупантів: запевняють, що начебто відбувається "планове знищення БК".
Раніше, 6 березня, у Бердянську вдалось ліквідувати колаборантку, яка допомагала РФ провести фейкові вибори на окупованих територіях. Інформацію підтвердили в ГУР Міноборони: пояснили, що жінка залякувала українців і примушувала їх до участі у псевдовиборах.
У лютому партизани вчинили диверсію в окупованому місті — скинули з коптера вибухівку на машину ще одного зрадника. Восени 2023 року було гучно у аеропорту Бердянська: до нього могли дістати ракетами ATACMS, — писав Фокус.
Тим часом окупанти почали будувати залізницю, яка повинна пройти південніше існуючих залізничних шляхів, які прямують з Волновахи та Токмак. Радник мера Петро Андрющенко публікував кадри будівництва біля Маріуполя: прокладено шпали і підготовлено більшість переїздів.
Нагадуємо, зранку 12 березня Міноборони РФ відзвітувало про знешкодження 27 ударних дронів, які атакували об'єкти паливної галузі Росії. Крім того, почались бойові дії у прилеглих до України російських областях: на дорогах бачили танки з прапорами ЄС.