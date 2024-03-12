Дістали на 90 км: у Бердянську вибух пролунав біля аеропорту, — Андрющенко (фото)

Російська влада запевняє, що знешкоджує боєприпаси. Натомість є інформація, що вибухнуло у районі аеропорту в Бердянську.

Жителі окупованого Бердянська у Запорізькій області чули гучний вибух. Сили опору впевнені, що відбулась повітряна атака на бердянський аеропорт. Про подію розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

Андрющенко опублікував допис про події в Бердянську о 10:27. Зауважив, що вибухнуло у районі аеропорту Бердянська. Також опублікував світлину від групи "Маріуполь. Спротив": видно стовп диму над будівлями. Коли саме і де зроблене фото, не вказав.

Вибух у Берднянську - фото стовпа диму від "Маріуполь. Спротив" Фото: Маріуполь. Спротив

Представник російських окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов поки що не повідомляв про події у Бердянську. Натомість він розповів про затримання начебто "шпигуна", який передавав Україні дані про прибуття Росгвардії.

Вибух у Бердянську — деталі

Зазначимо, аеропорт "Бердянськ" розташований на північ від окупованого міста. Відстань до підконтрольної Україні території — близько 90 км.

Жителі Бердянська підтвердили, що дійсно чули вибух у населеному пункті. У соцмережах вказують, що він пролунав "на горі". Також у групі "Бердянськ в окупації" опублікували коментарі представників окупантів: запевняють, що начебто відбувається "планове знищення БК".

Вибух у Бердянську - коментар щодо подій в аеропорту Фото: Скриншот Вибух у Бердянську - коментар жителя щодо вибухів Фото: Скриншот

Раніше, 6 березня, у Бердянську вдалось ліквідувати колаборантку, яка допомагала РФ провести фейкові вибори на окупованих територіях. Інформацію підтвердили в ГУР Міноборони: пояснили, що жінка залякувала українців і примушувала їх до участі у псевдовиборах.

У лютому партизани вчинили диверсію в окупованому місті — скинули з коптера вибухівку на машину ще одного зрадника. Восени 2023 року було гучно у аеропорту Бердянська: до нього могли дістати ракетами ATACMS, — писав Фокус.

Тим часом окупанти почали будувати залізницю, яка повинна пройти південніше існуючих залізничних шляхів, які прямують з Волновахи та Токмак. Радник мера Петро Андрющенко публікував кадри будівництва біля Маріуполя: прокладено шпали і підготовлено більшість переїздів.

Нагадуємо, зранку 12 березня Міноборони РФ відзвітувало про знешкодження 27 ударних дронів, які атакували об'єкти паливної галузі Росії. Крім того, почались бойові дії у прилеглих до України російських областях: на дорогах бачили танки з прапорами ЄС.