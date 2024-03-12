Випускав авіабензин: у РФ пошкодили один з найпотужніших нафтопереробних заводів (відео)

Нафтопереробний завод у Кстово випускав дизельне та авіаційне пальне, яке використовується військовою технікою ЗС РФ. Тепер його потужність може зменшитись на половину.

Під час нічної атаки безпілотників отримав пошкодження нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез", розташований у місті Кстово у Нижньоновгородській області РФ. Пожежа палає на вакуумних установках, а це означає, що завод не працюватиме на повну потужність. Про точки влучання в ніч на 12 березня розповів OSINT-розслідувач з ніком Neonhandrail у соцмережі X (Twitter).

OSINT-розслідувач провів геолокація відеозаписів з місця удару по НПЗ, розміщених у соцмережах росіянами. Кадри допомогли встановити точку влучання і пожежі — 56.097761, 44.142054.

Удари по РФ - вибух у Кстово на НПЗ Фото: Google Maps

Згідно з поясненнями губернатора Глеба Нікітіна, загорілось устаткування для переробки нафти.

Точну назву обладнання Нікітін не вказує. Однак видання Reuters та "Комерсант", з посилання на власні джерела, заявили, що ідеться про установку первісної перегонки нафти АВТ-6 (ФВТ — атмосферно-вакуумна трубчатка). Також у росЗМІ відзначають, чим важливий нічний удар по Кстовському НПЗ:

АВТ-6 переробляє 53% нафти, яка надходить на переробку на НПЗ в Кстово;

НПЗ "Лукойла" — на четвертому місці за обсягами переробки;

завод виробляє 11% усього російського бензину;

річні потужності переробки — 16-17 млн тонн нафти РФ;

продуктивність 2023 року — бензину 4,9 млн тонн, дизеля 5,6 млн тонн, мазуту 2,3 млн тонн, авіакеросину 0,8 млн тонн.

Удари по РФ — події 12 березня

Зазначимо, в ніч на 12 березня в Міноборони РФ заявили, що відбили атаку зграї українських дронів — їх було начебто 25 шт. У мережі розповідали про вибухи, які чули у Бєлгородській, Курській, Орловській, Воронезькій та інших областях. На відео та фото з місця інцидентів видно пожежі та димні стовпи, які здіймаються над нафтобазами та нафтопереробним заводом у Кстово — про влучання БПЛА Росія своє населення не повідомила.

Тим часом зранку 12 березня почався новий рейд "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" на Бєлгородську область. Місцеві жителя розповіли по танки на вулицях та звуки стрілянини. Згодом у мережі опублікували відео влучання по БТР ЗС РФ: удар завдали у Курській області в селі Тьоткіне.

Нагадуємо, у соцмережах розповіли про можливе знищення двох літаків ЗС РФ. Росіяни опублікували кадри падіння повітряного судна. Можливе місце падіння — під Валуйками на території РФ.