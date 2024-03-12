Скільки бомб з УМПК випускає РФ: експерти дали оцінку виробничим потужностям ОПК

За попередніми даними, Росія планує випускати близько 10 тисяч авіабомб з УМПК на рік. Однак ця цифра може бути значно вищою.

Російські війська активно застосовують на передовій авіаційні бомби з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК), зокрема й найпотужніші на сьогодні — ФАБ 1500. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express з'ясовували, яку кількість цих боєприпасів здатні виробляти російські оборонні підприємства.

У публікації йдеться про те, що для російської армії застосування авіабомб з УМПК, які можуть вражати цілі на відстані до 70 км, стали одним з основних засобів для завдавання авіаційних ударів. В арсеналі противника є такі авіабомби, як ФАБ-250, ФАБ-500 і найпотужніша ФАБ-1500, яка містить 675 кг вибухової речовини (тротилу).

Відомо, що цей вид боєприпасів виготовляють у підмосковному місті Корольов, за 475 км від українського кордону. Також відомо, що для виробництва бомб російські підприємства використовують обладнання з Японії та Китаю, проте обсяги цього виробництва поки що залишаються нерозкритими.

Існує інформація, що російські підприємства ОПК запланували у 2024 році випустити 10 тисяч авіабомб з УМПК. Однак ці дані викликають сумніви, пишуть у Defense Express.

Оглядачі пояснили, що такий обсяг виробництва означає виготовлення понад 27 боєприпасів щодня. Але ж ще в травні минулого року окупанти використовували на добу близько 25 коригованих авіабомб (КАБ), до яких також відносяться й УМПК, а нині цей показник зріс до 60, а іноді до 100 боєприпасів на добу.

Отже, аналізуючи зіставні цифри, можна дійти висновку, що для такого темпу застосування російські зброярі мають виробляти на рік до 22 тисяч ФАБів.

"Навіть середній темп використання в 60 одиниць означає потребу виробити 21,9 тисячі на рік. При цьому в Москві вже багаторазово повідомлялося про плани збільшувати їхнє виробництво, — підкреслюють оглядачі.

Кількість вильотів Су-34

Також можна дати визначити кількість застосовуваних літаків для завдавання ударів цими авіабомбами. Відомо, що їхніми носіями є фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34. У середньому такий літак несе дві авіабомби з УМПК, таким чином, йдеться про 60 вильотів на добу.

Якщо підрахувати загальну кількість Су-34 на 2022 рік, а це близько 100 машин, відняти втрати в кілька десятків і додати приблизну кількість вироблених літаків у 2023 році (близько 6 машин), то для ПКС РФ це цілком досяжний рівень. Причому навіть за умови одного вильоту бомбардувальника на добу.

Нагадаємо, 12 січня в Росії вперше були продемонстровані авіабомби ФАБ-1500-М54 з комплектами УМПК. Вони були представлені під час візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу на підприємство корпорації "Тактичне ракетне озброєння" в Московській області.