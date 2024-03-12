Президент підписав закон про збереження репродуктивних клітин військових: деталі

Документ врегульовує питання соціального захисту військовослужбовців у забезпеченні їхніх прав на біологічне батьківство.

У вівторок, 12 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу". Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Це саме той закон №10448, яким законодавчо закріплено збереження репродуктивних клітин військових, тобто документ врегульовує питання соціального захисту військовослужбовців у забезпеченні їхніх прав на біологічне батьківство.

Серед ключових положень закону:

репродуктивні клітини військових у разі їхньої загибелі підлягають безоплатному зберіганню протягом 3 років. Продовження зберігання після можливе за рахунок інших осіб;

уповноваженим особам дозволять розпоряджатися репродуктивними клітинами загиблого;

загиблий (а), чиї клітини використані після смерті, визнається батьком чи матір’ю дитини, якщо це волевиявлення людини на випадок своєї смерті.

Що передувало ухваленню закону

У листопаді 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, що зобов’язує утилізовувати заморожений біоматеріал військових у разі їхньої смерті. Відповідно до закону, із березня 2024 року клініки мали утилізувати весь біоматеріал військових, які загинули на війні. Таке рішення в суспільстві сприйняли негативно.

Міністерство охорони здоров’я України у відповідь заявило, що кріобанки не утилізуватимуть репродуктивний матеріал загиблих військових, бо держава "зацікавлена у продовженні роду усіма українцями".

Верховна Рада України 7 лютого підтримала у цілому законопроєкт про збереження репродуктивних клітин військових після їхньої загибелі.

Нагадаємо, Фокус писав, що наприкінці грудня 2022 року стало відомо: в РФ створять кріобанк, послугами якого зможуть користуватися мобілізовані на війну з Україною чоловіки. Після оголошення "часткової" мобілізації попит на послуги з кріоконсервації статевих клітин серед росіян збільшився в середньому втричі. Послуга коштує приблизно 10 000 рублів.