Рейди РДК і ЛСР у Росії: у DeepState показали, як змінилася "сіра зона" (карти)

На інтерактивній карті можна побачити, що бійцям кількох російських підрозділів вдалося зайняти територію загальною площею понад 40 квадратних кілометрів. Спецоперація триває.

Від самого ранку на території Російської Федерації досить неспокійно і пов'язано це з рейдами, які влаштували представники Легіону "Свобода Росії", "Сибірський батальйон" і Російського добровольчого корпусу (РДК). У результаті їм вдалося взяти під свій контроль чималу територію. Про це свідчать дані інтерактивної карти DeepStateMAP.

Зазначається, що бійцям вдалося зайти на територію Курської та Бєлгородської областей у Росії. У рамках спільної операції вони могли розміститися на території понад 40 квадратних кілометрів.

"Російські визвольні сили сформовані з різних підрозділів ведуть активні бої в районі населених пунктів Тьоткiно, Козинка, Нехотіївка, Лозова Рудка, Нова Таволжанка. Моск**ити частково відступили на запасні позиції, які знаходяться за селами. Але одночасно в регіони стягують резерви, зокрема, сили росгвардії", — писали аналітики з DeepState.

На опублікованих картах можна побачити, що так звані "сірі зони" в Бєлгородській і Курській області тепер займають 41,8 квадратних кілометрів. Зокрема:

Тьоткiно (Курська область) — 11,29 квадратних кілометрів;

Глотове/Козинка (Бєлгородська область) — 14,88 квадратних кілометрів;

Лозова Рудка (Бєлгородська область) — 0,34 квадратних кілометрів;

Нехотіївка (Бєлгородська область) — 1,57 квадратних кілометрів;

Нова Таволжанка (Бєлгородська область) — 13,72 квадратних кілометрів.

У DeepStateMap показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після нового рейду Фото: DeepStateMAP У DeepStateMap показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після нового рейду Фото: DeepStateMAP У DeepStateMap показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після нового рейду Фото: DeepStateMAP У DeepStateMap показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після нового рейду Фото: DeepStateMAP У DeepStateMap показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після нового рейду Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" прорвалися на територію регіону.

Пізніше в РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував. Російські добровольці на танку зробили три постріли в різні боки на територію РФ. У пресслужбі РДК не зазначили, у якій області це сталося.