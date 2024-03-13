"Тактика тисячі порізів": які плани у російських окупантів на війну в Україні, — Spiegel

За словами журналістів, росіяни збираються використовувати тактику "тисячі порізів". Йдеться про безліч маленьких операцій замість великих наступів.

ЗС РФ збираються атакувати українські позиції по всій лінії фронту, а також завдавати ударів по інфраструктурі України. Також російські агенти збираються провокувати розбрат серед українського населення. Про це пише німецьке видання Spiegel.

За словами журналістів, багато російських командирів упевнені в "швидкій перемозі". Так, ЗС РФ збираються використовувати тактику "тисячі порізів". Йдеться про безліч маленьких операцій замість великих наступів.

Однак, як ідеться в матеріалі, російські військкори зовсім не вірять у те, що це можливо. Багато з них заявляють, що командири ЗС РФ некомпетентні, а солдати погано навчені. Окупанти використовують "м'ясні штурми". Командування відправляє безліч солдатів на смерть, щоб домогтися територіальних успіхів.

У матеріалі йдеться про те, що Росія зазнала найбільшої кількості втрат на фронті в останні тижні. Через це ЗС РФ стикаються з дедалі серйознішою нестачею кадрів. При цьому в Кремлі не наважуються оголосити про нову масштабну мобілізацію перед президентськими виборами.

Також журналісти написали, що Збройним силам України зараз доводиться економити артилерійські боєприпаси через брак допомоги від Заходу. Офіцери ЗСУ, з якими вони поспілкувалися, зійшлися на думці, що Силам оборони не вистачає снарядів, техніки та особового складу. При цьому загалом українські військові вважають повний крах на фронті малоймовірним. Вони більше сходяться на думці, що настала тупикова ситуація.

Раніше речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук говорив, що ЗСУ знизили інтенсивність наступу ЗС РФ. За його словами, становище українських захисників уже не таке критичне, як фіксували кілька тижнів тому. Це може бути пов'язано з новими поставками від партнерів.