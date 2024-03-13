Вибухи, блекаут і постраждалий: у трьох областях Росії повідомили про атаку безпілотників

Вибухи у зв'язку з активністю БПЛА чули у Воронезькій, Курській і Бєлгородській областях. Також під обстріл нібито потрапило місто Шебекіно.

У ніч на 13 березня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про атаку БПЛА. Так, у регіоні нібито було виявлено і ліквідовано безпілотник. Про це він написав у себе в Telegram.

"За попередніми даними, наслідків на землі немає. Режим небезпеки атаки безпілотниками зберігається", — написав він.

Пізніше він заявив, що на території Воронезької області знову кілька разів працювали засоби ППО РФ.

"За попередньою інформацією, без наслідків для цивільних об'єктів. Оперативну обстановку тримаю на контролі. Небезпека атаки БПЛА зберігається", — повідомив він.

Вибухи в Курській області: що відомо

Також про атаку БПЛА повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, силами ППО РФ було збито нібито 3 українські безпілотники.

"Силами ППО в Курському районі збито 3 українських БПЛА", — написав він.

Пізніше він заявив про ще один збитий дрон.

"У небі над Курською областю збито ще один український БПЛА літакового типу", — написав він.

Вибухи в Бєлгородській області: що відомо

Про активність нібито українських дронів повідомив губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков. За його словами, в районі села Серебрянка Новооскольського міського округу системою ППО збито 2 БПЛА літакового типу. В одному приватному домоволодінні загорівся сарай.

Пізніше він написав, що Губкінський міський округ зазнав атаки трьома БПЛА літакового типу. Після їхнього падіння з подальшою детонацією ніхто не постраждав.

"Перший безпілотник упав у приватному секторі в селі Богословка — є пошкодження лінії газопостачання. Другий безпілотник упав поза населеним пунктом також у районі села Богословка, оперативними службами ведуться пошуки уламків. Третій БПЛА врізався в дерево в місті Губкіно в приватному секторі. Різні пошкодження зафіксовано у двох домоволодіннях: вибиті вікна, посічені фасади", — написав він.

Потім Гладков повідомив, що в районі села Кругле Красненського району знову спрацювала система ППО РФ. У результаті нібито збито БПЛА літакового типу. Було пошкоджено лінії електропередачі.

"Тимчасово без світла залишаються жителі сіл Кругле та Заломне. Оперативні та аварійні служби взялися до ліквідації наслідків", — написав він.

Уже під ранок губернатор заявив, що під обстріл потрапив населений пункт Шебекине. Частина снарядів упала в промзоні. Одна людина постраждала. йдеться про співробітника промислового підприємства.

"У чоловіка контузія та садна. Бригадою швидкої пораненого доправлено до міської лікарні №2 міста Бєлгорода. Уся необхідна медична допомога надається", — написав він.

Також стався нібито повторний обстріл. Унаслідок нього було вибито вікна в кількох квартирах у багатоквартирному будинку, також було зафіксовано задимлення в боксі на території промислового підприємства.

"Також пошкоджено лінію електропередачі. Тимчасово без світла залишаються абоненти міста Шебекине, села Нова Таволжанка та селища Маслова Пристань", — написав він.

Нагадаємо, 12 березня російський НПЗ "Лукойлу" зупинив роботу після атаки дронів. На технічній установці припинено роботу у зв'язку з "інцидентом".

Також повідомлялося, що авіація ЗСУ знищила пункт управління на танкері під прапором РФ "Механик Погодин". Ворог на судні встановив спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно використовували як платформу для ударів і атак FPV-дронами по території Херсонської області.