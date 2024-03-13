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Воєнний фокус

Від старих F-16 до новітніх F-22: в США хочуть списати 250 літаків у 2025 році

Олександр Матвієнко
Фото: Rohan Patel | F-22 Raptor

Військові хочуть вивести на пенсію низку літаків і гелікоптерів, щоб вільні кошти направити на придбання чи розробку нових зразків озброєння.

Пентагон подав фінансовий запит на 2025 рік. В ньому Повітряні сили хочуть вивести з експлуатації 250 літаків. Про це повідомляє Breaking Defense.

Повітряні сили хочуть вивільнити значну суму коштів шляхом списання літаків. Це дозволить менше витрачати на обслуговування бортів й направити гроші на придбання нових літаків або розробку інших. Втіленням такого бачення є бажання списати 56 штурмовиків A-10 Warthog у 2025 фінансовому році. Минулого року армія вивела на пенсію 46 штурмовиків. Конгрес кілька років не схвалював бажання військових виводити з експлуатації легендарні штурмовики.

Також Повітряні сили хочуть списати винищувачі 5 покоління F-22 Raptor у версії Block 20. Військові хочуть списати одразу 32 бойових літаки, щоб звільнити кошти для розробки винищувача наступного покоління NGAD і модернізації інших F-22. Так виглядає весь запит Повітряних сил на списання:

  • 32 винищувачі F-22;
  • 26 винищувачів F-15E;
  • 11 винищувачів F-16C/D;
  • 65 винищувачів F-15C/D;
  • 56 штурмовиків А-10;
  • 22 навчально-тренувальних Т-1А;
  • 12 гелікоптерів HH-60G;
  • 6 транспортників C-130H;
  • 1 літак для проведення інформаційно-психологічних операцій або РЕБ EC-130H;
  • 2 конвертоплани CV-22;
  • 1 літак повітряного вузла зв'язку на полі бою E-11;
  • 16 військово-транспортних літаків KC-135.

Нагадаємо, 23 лютого ЗМІ писали, що Велика Британія планує списати 13 зразків зброї, серед яких САУ AS90, БМП і інші.

9 лютого повідомлялось, що Україна хоче отримати американські штурмовики A-10.