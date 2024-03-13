"Не хочу переступати цю межу": Шольц підтвердив свою відмову передавати Україні Taurus

Канцлер Німеччини вважає, що обачність — це не те, що можна кваліфікувати як слабкість.

Німецький федеральний канцлер Олаф Шольц виступив із черговою заявою, у якій підтвердив своє небажання постачати Україні крилаті ракети Taurus. Про це повідомляє BR24.

За його словами, якщо постачання такого виду озброєння будуть передбачати розміщення солдатів з Німеччини за межами України, не може бути й мови про перспективи постачання систем дальнього радіуса дії.

Також глава німецького уряду, обачність не є тим, що варто розглядати як слабкість. Шольц зауважив, що мова йде про ту межу, яку він не має намір переступати як канцлер. На його думку, обачність – це те, на що мають повне право громадяни.

Дискусія та дії партнерів щодо постачання Києву крилатих ракет

Як відомо, раніше українська армія отримала від Великобританії та Франції партію далекобійних ракет Storm Shadow та Scalp. Водночас Сполучені Штати передали Києву ракети з дальністю дії до 165 км. Мова йде про далекобійні ракети ATACMS.

Зараз проводяться активні дебати стосовно доцільності постачання Україні німецьких ракет Taurus, які можуть вражати цілі на відстані в межах 500 кілометрів. Поки що офіційний Берлін не підтримує таку ініціативу, проте керівництво України разом з партнерами продовжують закликати канцлера ФРН Олафа Шольца наважитися на таке рішення.

Серед іншого, члени німецької опозиційної фракції ХДС/ХСС заявили про намір повторно винести на розгляд Бундестагу проєкт резолюції, у якій уряд закликають передати Києву далекобійні ракети Taurus.

Водночас британська влада запропонувала допомогу Німеччині, аби вирішити всі розбіжності та передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus. Серед іншого мова йшла про варіант, згідно з яким німецька сторона передасть Великобританії ракети Taurus, а та після того поставить Україні ще одну партію далекобійних ракет Storm Shadow.

Нагадаємо, що 1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що відмовляється постачати Україні ракети Taurus, тому що їхня дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної мети де-небудь у Москві". Також Берлін мав би стати безпосереднім учасником у запуску, а Німеччина не готова відправляти своїх військових в Україну.