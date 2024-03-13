Можемо взагалі зупинити ефективну роботу такої галузі: оглядач про удари БпЛА по НПЗ в РФ

Експерт впевнений, що через атаки на великі НПЗ в Росії у ЗС РФ почнуться проблеми. Їм просто не буде чим заправляти 3000 танків, які вони зігнали на територію України.

Масштабні атаки безпілотників на нафтопереробний сектор в РФ призведуть до виникнення проблем із забезпеченням російських військ пально-мастильними матеріалами". Про це він сказав в коментарі "Еспресо" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, нафтопереробний сектор має досить важливе значення для Росії і дуже важливий експорт, тому що це надходження та поповнення бюджету, який безпосередньо фінансує війну проти України. Також ця галузь важлива і всередині самої країни, бо є внутрішній попит для цивільного та комерційного використання. І найважливіший — це армійський, мілітарний компонент, бо ЗС РФ потребують постійного цілодобового забезпечення матеріальною компонентою, а також пально-мастильними матеріалами.

"Коли не вистачає експортних спроможностей для того, щоб наповнювати бюджет, і коли не вистачає ресурсу для наповнення третьої мілітарної категорії — у них починають виникати проблеми вже з забезпеченням військ пально-мастильними матеріалами", — говорить Коваленко.

Він впевнений, що в РФ почнуть обмежувати комерційну та цивільну компоненти, аби забезпечити військо.

"З іншого боку, в нас є можливість впливати вглиб території Російської Федерації на 1000 км від кордону з Україною і це дозволяє нам охопити більш ніж 50% нафтопереробних підприємств. Це говорить про те, що ми не тільки можемо значно впливати на ефективність їхньої логістики з постачання пально-мастильних матеріалів, а також що ми можемо взагалі зупинити ефективну роботу такої галузі. Через деякий час російський окупаційні війська почнуть відчувати на собі цей вплив, бо, тільки на хвилиночку, середньостатистичний танк потребує на добу, якщо він постійно використовується, до тонни пального і приблизно 100 кг мастила", — пояснює експерт.

Він додає, що на сьогодні в зоні бойових дій ЗС РФ залучили приблизно 3 тисячі танків. Крім цього ще є бойові машини піхоти, артилерія та інший автомобільний транспорт.

Нагадаємо, що на нафтопереробному заводі "Лукойл" у Нижегородскій області зупинили роботу. На технічній установці припинена робота у зв’язку з "інцидентом", який відбувся 12 березня, а саме через те, що підприємство атакували невідомі дрони.

13 березня стало відомо, що СБУ у Росії атакувала дронами великі НПЗ. Постраждалі об'єкти входять у топ 5 найбільших заводів РФ. Вдалі прильоти дронів уже призвели до того, що Москва заборонила вивозити бензин. Спецоперації з виведення з ладу нафтової промисловості країни-агресорки тривають.