"Розсудливість — не слабкість": Шольц пояснив, чому не хоче передавати Taurus Україні

Німецький канцлер вважає, що постачання далекобійних ракет Києву неможливе без подальшого залучення німецьких військових. Однак у німецькому Бундестазі заявили, що рішення Шольца зумовлене іншими непублічними причинами.

У середу, 13 березня, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що не надасть Україні крилаті ракети Taurus. Про це він сказав під час парламентських дебатів у Бундестазі, повідомляє європейський новинний вебсайт Euractiv.

Політик повторив раніше вже озвучену ним тезу про те, що українські військовослужбовці нібито не зможуть використовувати німецькі ракети Taurus без залучення німецьких солдатів.

"Для мене не може бути й мови про постачання далекобійних систем озброєнь, які можна передати лише в тому випадку, коли вони передбачають залучення німецьких солдатів", — сказав канцлер, відповідаючи на питання про причини свого категоричного рішення.

Шольц додав, що "це червона лінія", яку він "не хоче перетинати як канцлер", а його "розсудливість не слід кваліфікувати як слабкість".

Водночас провідний член комітет з питань оборони німецького Бундестагу Александер Мюллер заявив, що у понеділок, 11 березня, під час таємного засідання комітету дізнався, чому канцлер відмовляється надсилати ракети Taurus Україні.

"У питанні передавання Taurus є одна або дві речі, які не можна обговорювати публічно, які справедливо змушують його вагатися", — сказав Мюллер.

Уже у середу, 13 березня, Шольц звинуватив депутатів опозиційних партій німецького парламенту в навмисній "інструменталізації" цієї теми, хоча "все знають" про причини відмови. Утім, депутати Бундестагу, на переконання Шольца, користуючись тим фактом, що ці "знання не є загальновідомими".

Водночас німецькі ЗМІ допускають, що причиною вагань канцлера Німеччини, може бути страх перед перемогою Росії у війні проти України.

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung пише, що за умов перемоги Москви, Берліну знадобляться ракети Taurus, щоб спробувати стримати Росію від поширення її агресії за межі України. А ослаблені за останні роки Збройні сили Німеччини навряд чи зможуть бути фактором стримування наступу Путіна.

Нагадаємо, 13 березня видання Politico написало, що президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск збираються зустрітися в Берліні з метою врегулювання нещодавніх розбіжностей щодо України.

8 березня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон "наполегливо закликав" Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus.