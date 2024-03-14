ЗС РФ масовано атакували Україну ракетами і дронами: подробиці нічного обстрілу

Вибухи пролунали щонайменше у двох регіонах України. Харків російські війська атакували зенітними керованими ракетами С-300.

У ніч на четвер, 14 березня, російські окупанти знову обстріляли українські міста. Так, вибухи пролунали в Харківській і Сумській областях. Фокус в одному матеріалі зібрав усю актуальну на момент публікації інформацію про нічну атаку.

Обстріл Харкова 14 березня

У ніч на 14 березня в Харкові стався вибух унаслідок російської повітряної атаки.

Обстріл підтвердив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові вибух", — написав він у своєму Telegram.

Кореспонденти Фокусу також поінформували про вибухи в Харкові.

Пізніше Терехов написав подробиці атаки.

"Другий за ранок приліт стався в лісосмузі міста поруч із нежитловими приміщеннями. Попередньо — С-300. Щодо жертв і постраждалих — на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель", — сказав Терехов.

Пост Терехова

Крім того, атаку прокоментував і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що росіяни вдарили ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова.

"На цю хвилину — без постраждалих. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Огляд місця профільними службами триває", — написав він.

Пост Олега Синєгубова

До цього, за даними місцевих каналів, вибухи також пролунали і в Чугуєві Харківської області.

Обстріл Сумської області 14 березня

За даними Сумської обласної військової адміністрації, росіяни застосували безпілотники для атаки на регіон.

"Сьогодні, 14 березня, ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля", — написали в ОВА.

Крім того, стало відомо, що окупанти здійснили ракетні удари по Шостці та Тростянцю. На місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби

Пост Сумський ОВА

Обстріл Полтавської області 14 березня

Також командування Повітряних сил попереджало про те, що ЗС РФ здійснювали пуски ракети та іранських дронів-камікадзе Shahed у напрямку Полтавської області. Згодом моніторингові канали поінформували, що ракета, випущена по Миргороду, зникла з радарів. Пресслужба Полтавської ОВА на момент публікації не інформувала про вибухи та можливі наслідки після нічної атаки.

Нагадаємо, увечері 12 березня Збройні сили Російської Федерації вдарили ракетами по Кривому Рогу. Місцева влада заявила про три влучання. Ворожа ракета влучила в житлову дев'ятиповерхівку.

На ворожий терор у Кривому Розі також відреагував президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що зло не залишиться безкарним і Росія обов'язково отримає відповідь на свої дії.