Бєлгородська область з ранку під вогнем: у росЗМІ повідомили про бої з "українською ДРГ"

Місцева влада підтверджує, що вранці були обстріляні Бєлгород та його околиці. Окрім того, у медіа інформують про бої в одному з прикордонних сіл.

Росіяни поскаржились, що на територію РФ нібито намагається зайти українська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ). Про це відомо з поста медіа Mash від 14 березня.

"Наразі українська ДРГ намагається проникнути на територію Бєлгородської області. За нашою інформацією, бій триває у районі села Сподарюшине", — зазначено в публікації.

Російський військкор та пропагандист Олександр Коц підтверджує інформацію про прорив державного кордону. За його словами, наразі тривають бої поблизу прикордонного пункту Сподарюшине.

"Противник за 50 метрів, закидає наших гранатами. Підтягуються танки, БМП "Бредлі", працюють авіація, РСЗВ. На населеному пункті Козинки — навпроти Велика Писарівка — намагаються звідти прорватися з броньованою технікою. Обстановка напружена", — йдеться у повідомленні військкора.

Село Сподарюшине на карті Фото: Google Maps

Обстріл Бєлгорода та області

Зранку 14 березня Бєлгородська область зазнала обстрілу, в якому звинувачують ЗСУ. Повідомляється, що касетний снаряд нібито потрапив у машину, водій якої загинув.

Атаку підтвердив губернатор В’ячеслав Гладков, зазначивши, що ППО збила 8 повітряних цілей "на підльоті до міста". З його слів, є постраждалі — дві жінки та чоловік.

Також нібито була обстріляна проїжджа частина між селищем Разумне та Бєлгородом. У медіа Baza інформували, що один зі снарядів нібито влучив у будинок судмедекспертизи в селищі Соснівка під Бєлгородом.

Окрім того, під вогнем опинилося і місто Грайворон. Попередньо відомо, що постраждав один чоловік — у нього поранення руки. Пошкоджено три автомобілі. Гладков розповів, що одна з машин згоріла.

Нагадаємо, вранці 13 березня зазнав атаки військовий полігон ЗС РФ на території Луганської області. У росЗМІ розкрили деталі щодо втрат ворожої армії внаслідок цієї події.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що військові спостерігають "певну паніку" у ворога.