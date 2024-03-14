ЗС РФ намагалися замінувати водойму на Херсонщині: як бійці ССО зірвали плани ворога (відео)

Оператори БПЛА виявили особовий склад ЗС РФ, автомобіль з лафетом і два човни. Українці завдали влучних ударів та знищили окупантів.

Бійці Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України не дозволили російським військовим замінувати водойми у Херсонській області. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"ССО завадили спробі противника замінувати водойми на Херсонщині", — йдеться у повідомленні.

На Південному напрямку під час ведення розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили російський автомобіль з лафетом та два човни. Крім цього, бійці помітили особовий склад Збройних сил Російської Федерації. Українцям стало відомо, що противник планував вихід, аби замінувати водойму в одному з населених пунктів.

Оператори завдали вогневого ураження по російських окупантах за допомогою безпілотних літальних апаратів. У результаті атаки техніку ворога було знищено.

У ССО опублікували відео, в якому показали, як спочатку бійці зробили скид з українського дрона по місцю дислокації окупантів, у результаті чого почалося загоряння. Після чого ще один БПЛА прилетів по ворогу — відбувся вибух, в небо здійнявся вогонь та густий чорний дим. Після цього ССО декілька разів ударили по російських човнах.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області українські військові знищили автоматизований комплекс радіорозвідки Р-381Т "Таран" та два БПЛА типу "Ланцет". Також було ліквідовано спостережний пункт і польовий пункт постачання.

13 березня у пресслужбі ССО розповіли, що ворог втратив обладнання для БПЛА, станції РЕБ та "Муром-М" на тимчасово окупованій території Херсонської області. Українські оператори виявили будівлю зі скупченням антен для FPV-дронів, камерою спостереження, станцією РЕБ та комплексом "Муром-М" і завдали удару по ній.