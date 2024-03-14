У ЗСУ розпочали ротацію бійців на фронті, — Сирський (фото)

Ротація зможе стабілізувати обстановку та позитивно вплинути на морально-психологічний стан військових, зауважив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що почався процес ротації та заміни частин і підрозділів, що тривалий час виконували бойові завдання на фронті. Про це він написав у своєму Facebook.

"Не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї", — сказав Олександр Сирський.

За його словами, ротація дозволить стабілізувати обстановку та позитивно вплинути на морально-психологічний стан українських бійців. Сирський зауважив, що прийняв усі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей бригад.

Крім цього, він розповів про оперативну обстановку на Запорізькому напрямку. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ в районах Роботиного, Вербового, проте без особливого успіху. Бої характеризуються масштабним застосуванням БПЛА всіх типів у поєднанні з артилерією та мінометами.

"За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою", — пояснив він.

Олександр Сирський наголосив, що надійний захист українських бійців можуть забезпечити лише сучасні й потужні засоби РЕБ, роль і значення яких постійно зростає. Він зауважив, на перший план вийшло протистояння БПЛА і РЕБ.

"І тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", — додав Сирський.

Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Нагадаємо, 7 березня військовий, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що нині мобілізаційний резерв ЗСУ становить близько п'яти мільйонів осіб. З його слів, з 400 опитаних чоловіків 40% заявили про неготовність йти до армії.

4 березня військовий Олег Гринченко з позивним "Скелелаз" розповів, що для перемоги у війні потрібні професійні військові. Він наголосив, що для оборони необхідні ті люди, потрібні люди, які знаються на своїй справі.