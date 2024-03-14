Ракет не буде: Бундестаг знову провалив голосування за надання Україні Taurus, — Bild

Вдень 14 березня 538 німецьких депутатів проголосували "проти" постачання далекобійних крилатих ракет українській армії, лише 31 парламентар підтримав відповідне рішення.

Депутати німецького Бундестагу відхилили резолюцію щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus для України. Про це у четвер, 14 березня, повідомило видання Bild.

"Прийнято рішення: Німеччина й надалі не постачатиме Україні крилаті ракети Taurus", — йдеться у матеріалі.

Вдень 538 депутатів Бундестагу проголосували "проти" постачання Taurus, 31 людина підтримала. Загалом у голосуванні взяло участь 573 депутатів.

Журналісти уточнили, що в Союзі уже вдруге вимагали поіменного голосування та закликали федеральний уряд "негайно" передати це далекобійне озброєння Україні. Однак, як додають у виданні, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає таку можливість.

Що означає відмова про постачання Taurus для України

У Bild зазначають, що для українських Збройних сил далекобійна високоточна зброя наразі виявилася ефективним засобом протидії російській агресії, однак "її недостатньо".

Завдяки поставленими Лондоном і Парижем крилатими ракетами Storm Shadow і Scalp Сили оборони змогли атакувати стратегічно важливі об’єкти далеко від фронту, хоча й, як уточнюють журналісти, "незрозуміло, скільки цих ракет Україна ще має".

Крім того, у виданні наголошують, що з Taurus українська армія також мала б ефективний засіб руйнування важливих мостів і споруд росіян.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон під час візиту до Берліна 7 березня "наполегливо закликав" Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок схвально відгукнулася на пропозицію свого колеги з Великої Британії Девіда Кемерона щодо передавання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus через круговий обмін із Великою Британією.

1 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що утримується від постачань ракет Taurus в Україну, оскільки їхня дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної цілі де-небудь у Москві".