Здатен витримувати бійця і 27 кг зверху: в МО випробували нові "плавучі бронежилети" для ЗСУ

Особливість таких бронежилетів полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

Міністерство оборони випробовує нові спеціальні "плавучі бронежилети" для спецпідрозділів Сил оборони. Про це повідомили в телеграм-каналі оборонного відомства 14 березня.

Спеціальних модульних бронежилетів будуть використовувати для потреб ВМС ЗСУ, понтонерів, ССО, деяких спецпідрозділів ДШВ.

Над розробкою працює Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До процесу планують залучити вітчизняних та іноземних фахівців.

"Особливість таких бронежилетів полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний. Плавучий модуль кріпиться до бронежилету і здатен витримувати вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограм. Завдання спеціального модульного бронежилету – вберегти життя військовослужбовців на воді", — повідомили в міноборони.

У випадку влучання снаряду поблизу з підрозділом елемент плавучості бронежилета автоматично спрацьовуватиме і підніматиме бійця на поверхню.

Зараз Міноборони випробовує два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Розробники проводять опитування бійців, які вже протестували нову розробку.

Нагадаємо, що у Росії розробляють дрон-камікадзе для запуску з кораблів і катерів. Безпілотники запускатимуться з кораблів і з катерів.

Раніше схвалення військових та затвердження Міноборони отримав український дрон-бомбардувальник Hummel. Цей безпілотний багаторазовий квадрокоптер вже пройшов випробування та зараз перебуває на стадії кодифікації за стандартами НАТО.