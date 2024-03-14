Україна не може чекати: результат війни вирішиться вже цієї весни або влітку, — Боррель

За словами голови європейської дипломатії, багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа, а тому не можна відкладати питання допомоги Києву.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні сказав, що результат війни в Україні вирішиться вже цієї весни або влітку. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

За його словами, не можна припиняти допомагати Києву захищатися від російської агресії. Він сказав, що Україна не може чекати, поки відбудуться вибори президента у Сполучених Штатах. За його словами, діяти треба швидко.

"Це вірно для нас. Ми повинні прискоритися. Ми повинні збільшити нашу підтримку, щоб робити більше і швидше. Ось чому ми нарощуємо наш потенціал промислової оборони. І це також вірно і для США", — сказав Боррель.

Він також зазначив, що багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа.

"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США", — сказав він.

За словами журналістів, спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, союзник Трампа, досі відмовлявся оголосити голосування щодо законопроєкту, який надасть Україні ще 60 мільярдів доларів.

Хто такий Жозеп Боррель

Жозеп Боррель — це іспанський політик. З 2019 року є Верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки; у складі Комісії фон дер Ляєн. У 2022 році отримав від України Орден "За заслуги" I ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Зазначимо, що 12 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зупинили наступ військ Росії. Він сказав, що голова Кремля "покинув реальний світ", якщо дозволяє собі бити балістичною ракетою за кількасот метрів від лідера європейської держави.

Також аналітики ISW повідомили, що Росія може відновити наступ на захід від Авдіївки в найближчій перспективі. За словами аналітиків, ЗС РФ хотіли продовжувати наступ, відправивши в бій Центральне угруповання військ, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) і бойовиків так званої "ДНР".