"Дуже висока ціна": у НАТО розкрили втрати ЗС РФ у повномасштабній війні в Україні
Генсек альянсу Єнс Столтенберг назвав здобутки Росії на фронті "незначними". Він наголосив, що окрім бійців країна-агресорка втрачає коштовні літаки та кораблі.
У Північноатлантичному альянсі розкрили приблизні втрати ЗС РФ в Україні за підрахунками західних спецслужб. Про це повідомили у DW.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за час повномасштабної війни Росія втратила на передовій понад 350 тисяч військовослужбовців.
"Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки", — підкреслив Столтенберг.
Він не уточнив, яка частина бійців була втрачена загиблими. Однак генсек НАТО зазначив, що окрім військових РФ втрачає й дорогу техніку. Зокрема, йдеться про досить рідкісні літаки ДРЛВ та кораблі ворожого Чорноморського флоту.
Втрати Росії: дані ЗСУ
У Генеральному штабі ЗСУ 15 березня також оприлюднили свіже зведення щодо ворожих втрат.
За даними Генштабу, країна-агресорка втратила:
- приблизно 428420 осіб особового складу;
- 6758 танків;
- 12949 бойових броньованих машин;
- 10580 артилерійських систем;
- 1017 РСЗВ;
- 717 засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 8254 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1920 крилатих ракет;
- 26 кораблів та катерів;
- підводний човен;
- 13993 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1711 одиницю спеціальної техніки.
Нагадаємо, за даними ГУР, Росія планує виробити у 2024 році 29 танків Т-14 "Армата". Наразі в арсеналі ворога лише приблизно 20 таких машин, і вони є дослідною партією.
У Міноборони Естонії розкрили умову, за якої РФ погодиться негайно припинити вогонь.