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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Дуже висока ціна": у НАТО розкрили втрати ЗС РФ у повномасштабній війні в Україні

Тетяна Вишневська
Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" | У Генштабі ЗСУ також опублікували дані про втрати ворога (ілюстративне фото)

Генсек альянсу Єнс Столтенберг назвав здобутки Росії на фронті "незначними". Він наголосив, що окрім бійців країна-агресорка втрачає коштовні літаки та кораблі.

У Північноатлантичному альянсі розкрили приблизні втрати ЗС РФ в Україні за підрахунками західних спецслужб. Про це повідомили у DW.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за час повномасштабної війни Росія втратила на передовій понад 350 тисяч військовослужбовців.

"Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки", — підкреслив Столтенберг.

Він не уточнив, яка частина бійців була втрачена загиблими. Однак генсек НАТО зазначив, що окрім військових РФ втрачає й дорогу техніку. Зокрема, йдеться про досить рідкісні літаки ДРЛВ та кораблі ворожого Чорноморського флоту.

Втрати Росії: дані ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ 15 березня також оприлюднили свіже зведення щодо ворожих втрат.

За даними Генштабу, країна-агресорка втратила:

  • приблизно 428420 осіб особового складу;
  • 6758 танків;
  • 12949 бойових броньованих машин;
  • 10580 артилерійських систем;
  • 1017 РСЗВ;
  • 717 засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 8254 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1920 крилатих ракет;
  • 26 кораблів та катерів;
  • підводний човен;
  • 13993 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1711 одиницю спеціальної техніки.
Інфографіка Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за даними ГУР, Росія планує виробити у 2024 році 29 танків Т-14 "Армата". Наразі в арсеналі ворога лише приблизно 20 таких машин, і вони є дослідною партією.

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