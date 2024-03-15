300 млн для ЗСУ: США більше не надаватимуть допомогу Україні, — Пентагон (відео)

Військова підтримка Вашингтона пов'язана з необхідністю екстреної передачі зброї українським захисникам, розповіла представниця Міноборони Сабріна Сінгх.

12 березня США виділили Україні військовий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів. За словами представниці Пентагону Сабріни Сінгх, це був "унікальний випадок". Про це вона розповіла під час брифінгу, трансляцію якого опублікували в пресслужбі оборонного відомства в X (Twitter).

Вона наголосила, що США не зможуть повторно надати подібну допомогу. Також вона наголосила, що військова підтримка Пентагону пов'язана з необхідністю термінової передачі зброї ЗСУ.

Новий пакет військової допомоги від США: що відомо

12 березня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Її розмір складає 300 мільйонів доларів. Зокрема, до нового пакета увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для GMLRS і HIMARS, ракети для засобів ППО та інше обладнання. Він наголосив, що цей пакет допомоги виділили для того, "аби задовольнити деякі найбільш критичні потреби Україні".

13 березня у пресслужбі Міністерства оборони США розповіли про озброєння, яке увійшло в 55-й пакет військової допомоги для України від США.

Нагадаємо, 15 березня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна закликатиме країни-члени "Великої сімки" збільшити обсяги внесків для допомоги. Це може статися в тому випадку, якщо Конгрес США не ухвалить рішення щодо допомоги Києву.