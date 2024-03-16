Введення західних військ в Україну: в Італії заявили про ризик Третьої світової війни

Глава МЗС Італії прокоментував заяву Емманюеля Макрона про можливе введення французьких військ в Україну і заявив про сподівання, що цього не буде.

Потенційне введення військ Північноатлантичного альянсу в Україну означатиме збільшення ризику Третьої світової війни. Таку думку висловив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє італійське інформагентство ANSA.

"Я не думаю, що НАТО має входити в Україну", — сказав Таяні, відреагувавши на слова президента Франції Емманюеля Макрон, який говорив про таку можливість.

Відповідаючи на запитання про перспективу розміщення на території України французьких військ, очільник італійського зовнішньополітичного відомства заявив, що "сподівається, що цього не станеться".

"Вступити у війну з Росією — значить, створювати ризик Третьої світової війни", — вважає Таяні.

Війна в Україні — що говорив глава МЗС Італії раніше

18 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції глава МЗС Італії заявив, що Україна у майбутньому має стати членом НАТО. Утім, до закінчення війни це, на його думку, надто ризиковано та неможливо.

22 лютого Антоніо Таяні сказав, що Італія розраховує найближчим часом підписати з Україною двосторонню угоду про безпекову співпрацю.

7 січня італійський міністр підтримав ідею створення Євросоюзом власної армії.

Таяні заявив, що питання про створення єдиної армії ЄС "відкладати не можна". Так, якщо Європа залишиться розділеною, то буде безпорадною, горобцем у світі, де "літають орли".

Антоніо Таяні у липні 2023 року очолив партію "Forza Italia", керівником якої до своєї смерті був колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, який, як відомо, був другом президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, 14 французька газета Le Monde написала, що Емманюель Макрон ще 21 лютого говорив своєму оточенню, що стурбований ситуацією в Україні та заявляв, що йому доведеться відправити військових в Одесу в 2024 році.

В інтерв'ю місцевим телеканалам президент Франції розказав, що Захід встановив занадто багато кордонів, проте все ще необхідно зробити так, щоб Кремль програв війну. Що стосується відправки французьких військ в Україну, то Париж не впевнений, за його словами, що наважиться на такий крок найближчим часом, проте все можливо. Усе залежатиме від того, як розвивається ситуація.