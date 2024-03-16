"Не були до такого готові": невідомі БПЛА тижнями літали біля авіабази в США (фото)

Впродовж грудня 2023 на одній зі стратегічних баз Повітряних сил спостерігали невідомі безпілотники. Для дослідження ситуації навіть залучався літак НАСА.

На військовій базі Повітряних сил США Ленглі впродовж кількох тижнів фіксували невідомі безпілотники. Військові навіть залучили літаки NASA WB-57F, щоб дослідити події довкола бази. Про це повідомляє The War Zone.

Повітряні сили США підтвердили виданню, що дійсно невідомі безпілотні літальні апарати фіксувались над авіабазою Ленглі. Вона знаходиться в одному з найбільш стратегічних районів країни. Між базою ВМС Норфолк і відкритою Атлантикою. Зазначається, що події відбувались впродовж грудня 2023 року.

Хвиля дивних вторгнень БПЛА підкреслює загрози, які несуть собою безпілотники на традиційних полях битв і поза ними.

"Установка вперше зафіксувала активність БПЛА ввечері 6 грудня [2023 року] і зазнала численних вторгнень протягом грудня. Кількість БПЛА коливалась, і вони були різного розміру/конфігурації. Жодне з цих вторгнень не свідчило про ворожі наміри, але будь-що, що літає в нашому обмеженому повітряному просторі, може становити загрозу безпеці польотів. FAA було поінформовано про вторгнення БПЛА", — повідомив речник авіабази Ленглі.

Також він наголосив, що вони не будуть озвучувати вплив БПЛА на операції чи на конкретні заходи для захисту. Відомо, що на авіабазі Ленглі базуються винищувачі F-22 Raptor для підтримки командування щодо захисту США, включно зі столицею. Наразі невідомо, чи становили загрозу безпілотники іншим військовим обʼєктам в регіоні. Але ситуація викликала значний резонанс в армії США, особливо через нещодавній скандал з китайськими шпигунськими аеростатами.

"Я не був готовий до такої кількості порушень, які фіксуються. Я ознайомився з подіями на обʼєднаній базі Ленглі-Юстіс, і я використовую це як центральний елемент моєї 90-денної оцінки", — заявив командувач NORAD і NORTHCOM генерал Грегорі Гійо.

Літак НАСА WB-57F Фото: NASA

Військові залучали значні сили для патрулювання неба над базою Ленглі. Аналітики фіксували 8 винищувачів F-16 за підтримки авіазаправників. В середині грудня навіть залучався літак НАСА WB-57F. 18-19 грудня він виконував "підтримку зображеннями".

F-16 патрулюють небо США Патрулювання бази літаком НАСА WB-57F

"Літак НАСА WB-57 виконує польоти по Сполучених Штатах на підтримку наукових досліджень і дистанційного знімання. Вони літали принаймні 30 разів за останні два місяці", — сказав представник дослідницького центру NASA Ленглі у Вірджинії.

Нагадаємо, 13 березня в ПС США подали запит на списання 250 літаків у 2025 році.

23 лютого ЗМІ писали, що Велика Британія планує списати 13 зразків зброї, серед яких САУ AS90, БМП і інші.