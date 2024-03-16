Удари по Чорноморському флоту дали змогу подолати експортну кризу морем, – WSJ (фото)

Українські морські дрони продемонстрували дивовижний успіх в Чорному морі, що дає змогу розблокувати експорт через чорноморські порти, пишуть журналісти.

Дивовижний військовий успіх України в Чорному морі дає змогу нарощувати експорт зернових в інші країни морем. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Українські морські безпілотники потопили низку російських бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Україна майже закрила доступ для окупаційних кораблів в Чорному морі — це дало змогу збільшити експорт зерна з головних портів в Одесі майже до довоєнного рівня.

Поки Україна з тривогою спостерігає за політичними суперечками в США експорт морем називають яскравою плямою подій в російсько-українській війні. Збільшення доходів забезпечує своєчасний поштовх для української економіки, яка втратила приблизно третину виробництва за перший рік повномасштабної війни, перш ніж побачити зростання на близько 5% у 2023 році.

Експорт зерна збільшився більше, ніж вдвічі до понад 5 мільйонів тонн у грудні 2023 року з 2 млн тонн у вересні того ж року. Міністерка економіки Юлія Свириденко каже, що якщо зростання збережеться, то це має додати 3,3 млрд доларів до експорту цього року або дати 1,2% зростання ВВП.

Структура українського експорту по виду транспорту Фото: The Wall Street Journal

Коли Росія вийшла із зернової угоди, яку організували з Туреччиною і ООН, Україна вступила в бій з Чорноморським флотом. Були потоплені бойові кораблі РФ попри відсутність в української армії великих кораблів у морі. За останні 4 місяці 2023 року Україна знищила 20% Чорноморського флоту РФ.

В результаті більша частина Чорного моря стала закритою для РФ, а Україна відкрила для себе шлях для експорту зерна з Одеси.

"Це була демонстрація сили, а Росія розуміє лише силу", — каже Андрій Ставніцер, виконавчий директор компанії "ТрансІнвестСервіс", яка керує найбільшим суховантажним портом в Україні.

Наразі основним товаром є залізна руда і зерно, але Ставніцер очікує відновлення і контейнерних перевезень. Україна також допомагає країнам страхувати свої судна, щоб більше кораблів могли зайти в порти. Проте є і інший бік. Росія атакує Одесу ракетами. Докери припиняють роботу на час повітряної тривоги, що збільшує час на завантаження. Тому треба підсилити ППО Одеси.

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