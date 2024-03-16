"Обман виборців": у Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus, а в Бундестазі – проти

На думку голови депутатської групи ХДС/ХСС Даніеля Каспари, голосування в Страсбурзі показує, наскільки "ізольованим" є уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца у Берліні "зі своєю лінією".

Більшість німецьких депутатів Європейського парламенту підтримали резолюцію про передачу ракет Taurus Україні, хоча цього тижня в самій Німеччині Бундестаг відхилив подібну резолюцію. Про це повідомляє видання Bild.

За інформацією видання, німецькі депутати, які на засіданні Європарламенту в Страсбурзі проголосували в підтримку резолюції щодо передачі Україні крилатих ракет – є представниками керівної в Німеччині коаліції, зокрема йдеться про партії СДПН, ВДПН і "Зелені".

Журналісти зазначають, що у резолюції, прийнятій наприкінці лютого, був відзначений пункт, що Україні особливо необхідні передові системи протиповітряної оборони, крилаті ракети великої дальності, такі як Taurus, Storm Shadow і Scalp, сучасні військові літаки, різні види артилерії та боєприпасів, а також безпілотники.

На думку голови депутатської групи ХДС/ХСС (німецька опозиційна партія) в Європарламенті Даніеля Каспари, така непослідовність представників правлячої німецької коаліції та обстоювання нею протилежних позицій у Брюсселі та Берліні "є обманом виборців".

"Голосування в Страсбурзі показує, наскільки ізольованим є уряд "світлофора" (уряд Шольца – ред.) у Берліні зі своєю лінією", — заявив він журналістам.

Нагадаємо, 1 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що утримується від постачань ракет Taurus в Україну, оскільки їхня дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної мети де-небудь у Москві".

А глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок схвально відгукнулася на пропозицію свого колеги з Великої Британії Девіда Кемерона щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus через круговий обмін із Великою Британією.