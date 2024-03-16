"Ударна сила в небі": Зеленський заінтригував "новою українською далекобійністю" (відео)

Президент України підкреслив, що ворожа система війни має "вразливості" і це вже "багато хто побачив". Володимир Зеленський також подякував ЗСУ, СБУ та ГУР за "далекобійність".

Україна отримала нову далекобійність завдяки власному виробництву. Про це у вечірньому зверненні від 16 березня заявив президент Володимир Зеленський.

"Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості й що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю", — зазначив він.

Лідер подякував Збройним силам, Службі безпеки та Головному управлінню розвідки Міноборони за "нову українську далекобійність". Також він подякував оборонно-промисловому комплексу, який "працює заради української сили".

"Бо це дійсно українська далекобійність — те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у The Telegraph попередили, що через брак боєприпасів у України вже до кінця березня можуть закінчитися ракети для ППО. У ЗМІ припустили, що в такому разі ЗСУ збиватимуть лише одну ракету з п’яти.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук ввечері 16 березня повідомив, що Юрій Ігнат звільнений з посади речника. Повідомляється, що військовий залишиться у складі ПС, але "працюватиме на іншому напрямку".

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Україні завдяки темі обміну полоненими. З його слів, Росія може не погодитись повертати когось з полонених, навіть не пояснивши свою відмову.