Політ "Бджоляра": з'явилися кадри бойової роботи одного з "Привидів Києва" (відео)

На рахунку командира ескадрильї десятки уражених цілей противника. Підполковнику ПС ЗСУ навіть вдалося знищити російський бомбардувальник без застосування озброєння.

Повітряне командування оприлюднило відеоролик бойового польоту одного з "Привидів Києва" із позивним "Бджоляр". Про українського воїна розповіли у Telegram-каналі ПвК "Центр".

"Чергове успішне бойове відпрацювання "Бджоляра" на стратегічному напрямі. Сьогодні кожен виліт – це виклик, це бій з багатьма загрозами і ризиками. Але, говорячи про них, наші хлопці лише посміхаються. Вони знають, за що і кого воюють, хто чекає їх повернення на землі", — йдеться у повідомленні.

У ПвК "Центр" розповіли, що "Бджоляр" – командир ескадрильї бригади тактичної авіації Повітряних Сил підполковник, один з бойових пілотів, навколо яких народився міф про "Привида Києва". Військовий з перших днів повномасштабної війни захищає небо України.

Окрім того, за інформацією командування, на рахунку "Бджоляра" десятки уражених повітряних цілей. Зокрема, мова йде про унікальний бій з російським бомбардувальником, де ворога було знищено без застосування озброєння.

У ЗСУ розповіли, хто вигадав "Привида Києва"

Нагадаємо, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що ідея з "Привидом Києва" народилась за його присутності у лютому 2022 року. Саме відбувався "брейншторм", на якому думали, як працювати в соцмережах, щоб не отримати "бан", і показати подвиги українських бійців, пілотів.

Двоє осіб, безпосередньо причетних до "народження" "Привида Києва" — це речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий та речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Євлаш пояснив, що спершу Череватий зазначив, що непогано було б створити образ народного месника, який нищить ворога. Після цього Фітьо запропонував назвати цього месника "Привид Києва". Збірний образ мав показати пілотів, які збивали російські літаки — тоді саме публікували багато відповідних відео.

Привид Києва: як народжувалась міська легенда

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року у мережі з'явилось відео, як пілот МіГ-29 ЗСУ збив відразу шість російських літаків. Пресслужба Верховної Ради назвала бійця "Привидом Києва". Вже за місяць про подвиги Повітряних сил заговорили за кордоном: їхнім діям у небі дивувались військові ВПС США, — розповів пілот на прізвисько "Джус".

У жовтні 2022 року стало відомо про загибель льотчик Михайло Матюшенко — саме він керував українськими пілотами, які відбивали атаки росіян над Києвом у перші дні вторгнення РФ. Тим часом речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ексклюзивному інтерв'ю Фокусу підтвердив, що "Привид Києва" — це збірний образ, який уособлює подвиги 40-ї бригади тактичної авіації, до складу якої входили бійці з різних куточків України.