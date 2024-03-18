Війна не нескінченна: у 2025-2026 роках маятник хитнеться проти РФ, — аналітик

За словами військового аналітика Майкла Кларка, війна в Україні не нескінченна, але може тривати ще кілька років. РФ не зможе вести стратегічний наступ до весни 2025-го, але постарається домогтися якомога більшого у 2024-му.

Росіяни не змогли перекрити Україні морський шлях із Чорного моря до Середземного, тому активно обстрілюють Одесу та Чорноморськ. І ракети, що впали під час нещодавнього візиту представників Греції, могли спрямовуватися на склади або портову інфраструктуру. Про це військовий аналітик Майкл Кларк заявив в інтерв'ю грузинській студії "Радіо Свобода".

Майкл Кларк — експерт із питань оборони та безпеки, колишній гендиректор аналітичного центру "Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI)".

"Однак цілком можливо, що росіяни спробують убити Зеленського. Вони, безумовно, намагалися вбити його раніше", — сказав Кларк, додавши, що їх не відлякало б і те, що разом із президентом України загинув би й прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

На думку Кларка, якби представник НАТО загинув в Україні, негайної відплати б не було, але це б зняло багато наявних заборон на постачання озброєнь Україні.

"Підозрюю, що Німеччина перейшла б певний поріг, який дуже помітний усередині Німеччини. Це б наслідували й інші країни".

Третій рік війни

Експерт вважає, що, за оцінками Путіна, війна в Газі та скорочення західної допомоги Україні дають йому перевагу.

"Тому росіяни вважають, що можуть отримати більше територій, можливо, весь Донбас до кінця року, — пояснив він. — У 2025-му маятник може хитнутися проти Росії, а, можливо, і ні. Але до 2025-го, якщо Україна зможе пережити цей рік, її військова промисловість буде в кращій формі. Росіяни не зможуть вести великий або стратегічний наступ проти України до весни 2025-го, тому постараються домогтися якомога більшого у 2024-му".

Росія, можливо, розраховує на зміну влади в Україні, щоб домогтися переговорів. Але поки президент Володимир Зеленський, переговорів на російських умовах не буде, тому 2024-й дуже важливий, підкреслив Кларк.

"Це війна індустріальної епохи. Тобто триватиме ще кілька років. Вона не буде нескінченною, але буде ще кілька років. Маятник гойдається вперед і назад в індустріальну епоху. Якщо хитнеться на користь РФ, можливо, Україна програє. Але якщо не все буде на користь Росії, значить маятник має опинитися й на боці України, якщо протримається цей рік, у 2025-2026 роках", — пояснив він.

На чиєму боці Німеччина

Майкл Кларк вважає, що якщо Україні нададуть усе необхідне на цей і наступний роки, то, найімовірніше, не зусиллями всіх 27 країн ЄС або 32-х країн НАТО. Повної єдності щодо України немає, що помітно в політиці деяких південних країн і США. Але є ядро країн, які готові робити необхідне.

"І одне з ключових питань: чи приєднається Німеччина до цього ядра країн, або ж продовжиться амбівалентність", — зазначив він і як приклад навів ініціативу Чехії щодо постачання боєприпасів Україні.

"У ЄС є план із постачання 1 млн боєприпасів, але, як зазвичай, ЄС виконує тільки частину запланованого. Звичайне явище для ЄС. Варто чекати на те, що ЄС постійно робитиме менше, ніж очікується, і обіцятиме більше, ніж може. Щось постачають, але ніколи стільки, скільки обіцяють", — зазначив він.

Тому ініціативи йдуть від країн Європи, де по-справжньому розуміють небезпеку української кризи.

"Але Америка важлива. Якщо Америка повернеться до підтримки, тоді Україна буде в безпеці. Якщо ні, тоді багато чого залежатиме від Німеччини", — пояснив він.

Нагадаємо, що в Європарламенті депутати з Німеччини голосували за Taurus, а в бундестазі — проти.

Також повідомлялося, що, за даними Spiegel, глава німецького МЗС таємно планує передати ракети Taurus Україні.